Η Μαρίνα Βερνίκου έκανε κατάδυση πάνω από γερμανικό υδροπλάνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια εντυπωσιακή κατάδυση έκανε η Μαρίνα Βερνίκου, η οποία βρίσκεται στην Ηρακλειά Κυκλάδων, πάνω από ένα γερμανικό αεροσκάφος που βρίσκεται στον βυθό.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς, σε βάθος 9-11 μέτρων, εντοπίζεται το ναυάγιο ενός γερμανικού αναγνωριστικού υδροπλάνου Arado AR 196, το οποίο χρονολογείται από την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αποτελώντας ένα υποβρύχιο αξιοθέατο.

Το αεροσκάφος κατέπεσε στην περιοχή το 1943, ύστερα από σφοδρή αερομαχία που είχε με βρετανικά μαχητικά. Παρά τη συντριβή του, το πλήρωμα του γερμανικού υδροπλάνου κατάφερε να διασωθεί από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το 1982, το κουφάρι του αεροπλάνου μπλέχτηκε στα δίχτυα τοπικών ψαράδων. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε από τους ίδιους στα ρηχά νερά της παραλίας Αλιμιά, όπου και παραμένει έκτοτε.

Σήμερα, το ναυάγιο βρίσκεται σε σημείο όπου, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και η θάλασσα είναι ήρεμη, γίνεται ορατό ακόμη και από την επιφάνεια, προσελκύοντας δύτες και επισκέπτες για εξερεύνηση.

Η επιχειρηματίας, φωτογράφος και εικαστικός ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram ένα βίντεο που προσπαθεί να φτάσει όσο πιο κοντά στο ναυάγιο.

Φορώντας βατραχοπέδιλα και ένα ολόσωμο μαγιό, ο φακός την καταγράφει να πλησιάζει ότι έχει απομείνει από το υδροπλάνο το οποίο κατέπεσε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Η Μαρίνα Βερνίκου περιγράφει την ιστορία από τον πόλεμο

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μαρίνα Βερνίκου αποκάλυψε την ιστορία πίσω το αεροπλάνο που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με την εμπλοκή βρετανικών αεροσκαφών.

Δείτε το βίντεο

Συγκεκριμένα η Μαρίνα Βερνίκου έγραψε στην ανάρτησή της: «Στην παραλία Αλιμιά της Ηρακλειάς σε βάθος περίπου 9-11 μέτρων βρίσκεται το ναυάγιο ενός γερμανικού υδροπλάνου Arado AR 196, αναγνωριστικού αεροσκάφους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το αεροπλάνο κατέπεσε έπειτα από αερομαχία με βρετανικά αεροσκάφη το 1943, ενώ το πλήρωμά του διασώθηκε. Χρόνια αργότερα, το 1982, μπλέχτηκε στα δίχτυα ψαράδων και μεταφέρθηκε στα ρηχά νερά της Αλιμιάς, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Όταν η θάλασσα είναι ήρεμη, μπορείς να το διακρίνεις ακόμα και από την επιφάνεια».

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Η επαφή με τον λαγοκέφαλο

Πριν δύο εβδομάδες η Μαρίνα Βερνίκου είχε πιάσει έναν μεγάλο λαγοκέφαλο. Στο βίντεο που είχε δημοσιεύσει στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, έλεγε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε ή να αποφεύγουμε τη θάλασσα. Απλώς, αν δείτε έναν λαγοκέφαλο, δεν τον πιάνουμε με γυμνά χέρια, δεν τον ενοχλούμε και φυσικά δεν τον τρώμε. Τον παρατηρούμε από απόσταση και συνεχίζουμε το μπάνιο μας κανονικά».

