 Η Μαρίνα Βερνίκου έκανε ένα υπέρλαμπρο πάρτι στο σπίτι της με την τρομερή θέα στην Ακρόπολη [βίντεο] - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Η Μαρίνα Βερνίκου έκανε ένα υπέρλαμπρο πάρτι στο σπίτι της με την τρομερή θέα στην Ακρόπολη [βίντεο]

Μαρίνα Βερνίκου και Μίλτος Καμπουρίδης γιόρτασαν τα γενέθλιά τους
Ένα ξεχωριστό πάρτι για λίγους και καλούς φίλους διοργάνωσαν η Μαρίνα Βερνίκου και ο Μίλτος Καμπουρίδης το βράδυ της Δευτέρας.

Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας και ο σύζυγός της είχαν την ίδια μέρα γενέθλια, με την ίδια να κλείνει τα 48 , ενώ ο σύζυγός της τα 53, όπως φαίνεται και στην τούρτα που τους είχαν ετοιμάσει τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το ζευγάρι υποδέχτηκε τους φίλους του στο σπίτι τους στο κέντρο της Αθήνας, όπου διασκέδασαν όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Η Μαρίνα Βερνίκου και ο Μίλτος Καμπουρίδης, στο τέλος της βραδιάς έσβησαν τα κεράκια της τούρτας, έχοντας στο πλευρό τους τα τρία παιδιά τους, Γιώργο, Ντεμήλια και Ανέζια.

Η τούρτα ήταν εντυπωσιακή και γαλάζια, φέρνοντας τα αρχικά των ονομάτων τους «ΜΙΜΑ» (Μίλτος και Μαρίνα), ενώ η Μαρίνα, κρατώντας το μικρόφωνο, τραγούδησε η ίδια το «Happy Birthday».

