Μαρίνα Ασλάνογλου: Έκανα τρεις εξωσωματικές και είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη, έπαθα αποκόλληση και θρομβοφιλία - iefimerida.gr

Η Μαρίνα Ασλάνογλου﻿ μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας τα προβλήματα που αντιμετώπισε μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το παιδί της.

Η ηθοποιός πέρασε από τρεις εξωσωματικές προσπάθειες και, ακόμη κι όταν κατάφερε να μείνει έγκυος, ήρθε αντιμέτωπη με ποικίλα προβλήματα.

Καλεσμένη στο «Super Κατερίνα», η Ασλάνογλου αναφέρθηκε στην αποκόλληση που υπέστη, λέγοντας:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσα σε έναν χρόνο έκανα τρεις εξωσωματικές. Πήρα πολλές ορμόνες, παράλληλα έπαιζα και στο θέατρο. Δεν πήρα τόσα κιλά στην εγκυμοσύνη, γιατί είχα διαβητική κύηση και έκανα ινσουλίνες κάθε ημέρα. Είχα πολύ κακή εγκυμοσύνη και αποκόλληση και θρομβοφιλία. Όταν γέννησα έχασα τα 7 κιλά και μετά πήρα 9 κιλά, γιατί άρχισα να τρώω».

Συνεχίζοντας, μίλησε και για την εμπειρία της με τον θηλασμό, τον οποίο διέκοψε γρήγορα αφού εμφάνισε συμπτώματα κατάθλιψης.

«Έπαθα την αποκόλληση στον 5ο μήνα και πήγα στο νοσοκομείο. Έκανα διπλή παράσταση το προηγούμενο βράδυ. Δεν είναι ασθένεια. Εγώ τα άντεξα όλα και δεν το έχω πει ποτέ, όμως θα το πω τώρα, δεν άντεξα τον θηλασμό. Επειδή σε πιέζουν και πρέπει να θηλάσεις. Θήλασα μόνο 11 ημέρες, δεν μπορούσα παραπάνω. Με είχε πιάσει κατάθλιψη, έκλαιγα. Ο γιατρός μου μού είπε "η καλή μαμά είναι η χαρούμενη μαμά". Είναι ένα ταμπού, σου λένε πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, αναφέρθηκε και στην ανατροφή του παιδιού της, επισημαίνοντας ότι κάθε παιδί είναι μοναδικό και χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση.

«Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, μεγαλώνει διαφορετικά. Δεν έχουμε ένα εγχειρίδιο με κανονισμούς, πας σύμφωνα με το παιδί σου. Δεν παθαίνει τίποτα και, συγγνώμη που το λέω, αλλά μια χαρά ψηλό μου βγήκε, και γερό, και δεν πειράζει γιατί στεναχωριόμουν γιατί μπορούν οι άλλες μαμάδες και εγώ δεν μπορώ», είπε.