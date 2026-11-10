«Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας» - Βίντεο της Μαριάντας Πιερίδη μέσα από το νοσοκομείο - iefimerida.gr

Περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της μοιράστηκε σήμερα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η Μαριάντα Πιερίδη.

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε μέσω Instagram ότι ολοκληρώθηκαν όλες οι εξετάσεις της και βρέθηκε η αιτία που προκάλεσε την εισαγωγή της πριν λίγες ημέρες. Όπως είπε η κατάσταση της υγείας της βελτιώνεται και περιμένει πλέον το εξιτήριο.

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« Κάναμε το γενικό μας service, φορτίσαμε μπαταρίες, συμπληρώσαμε ό,τι μας έλειπε και τώρα περιμένουμε το ΟΚ για να ξαναβγούμε στους δρόμους! 😂🔋❤️Το νου σας στο σώμα σας, παιδιά… γιατί αν δεν το ακούσετε εσείς, θα βρει εκείνο τρόπο να το ακούσετε! 😜Σας στέλνω την αγάπη μου και σας ευχαριστώ για τη δική σας!» έγραψε την λεζάντα της ανάρτησής της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, οι γιατροί εντόπισαν τι ακριβώς συνέβαινε και χορήγησαν στον οργανισμό της όσα χρειαζόταν για να συνέλθει και τώρα περιμένει απλώς την τελική έγκριση των γιατρών για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Τι προηγούμενες ημέρες η ίδια είχε δημοσίευσει στο Instagram δύο φωτογραφίες της μέσα από το νοσοκομείο.

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Μέσα από το σημερινό βίντεό της, η Μαριάντα Πιερίδη κάλεσε ακόμα τους ακολούθους της να προσέχουν και να ακούν τα σημάδια του σώματός τους, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα της.

«Καλημέρα σε όλους. Ακόμα εδώ είμαστε, αλλά ευτυχώς έχουμε ολοκληρώσει όλες μας τις εξετάσεις. Έχουμε βρει τι φταίει, έχουμε δώσει στον οργανισμό μας όλα όσα χρειάζονται για να καταφέρει να συνέλθει. Και ξέρετε κάτι; Καλό είναι να ακούμε λίγο περισσότερο το σώμα μας. Και τα λέω φυσικά για να τα ακούσω και εγώ. Κάποιες φορές μας προειδοποιεί ότι χρειάζεται να σταματήσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και εμείς συνεχίζουμε λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Μέχρι που κάποια στιγμή φυσικά μας αφήνει εκείνο. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Νιώθω πραγματικά πάρα, πάρα πολύ τυχερή που ήμουν ανάμεσα σε ανθρώπους που με τη φροντίδα, την ευγένειά τους, την αγάπη τους έκαναν όλη αυτή τη διαδικασία πολύ εύκολη, πολύ ανθρώπινη και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου» ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγοδίστρια.