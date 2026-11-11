Εξιτήριο για τη Μαριάντα Πιερίδη -«Φοβήθηκα για τη ζωή μου, θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - iefimerida.gr

Εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες πήρε χθες η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία μίλησε στις κάμερες για την κατάσταση της υγείας της.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβαζε στα social media φωτογραφίες της και ενημέρωνε τους θαυμαστές της για την πορεία της υγείας της, ενώ στις τηλεοπτικές δηλώσεις της περιέγραψε το πώς ένιωσε.

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Όπως αποκάλυψε, φοβήθηκε αρκετά για τη ζωή της και θα πρέπει να παίρνει φαρμακευτική αγωγή για πάντα.

«Είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη»

«Αισθάνθηκα μια αδιαθεσία και ταχυκαρδία και νόμιζα ότι ήταν κάποια κρίση άγχους, κάτι τέτοιο. Οπότε θεώρησα σωστό να έρθω να κάνω εξετάσεις. Έκανα εξετάσεις, όχι μόνο αίματος -ό,τι εξέταση υπάρχει- και τελικά, εντάξει, υπήρχε κάτι, υπήρχε ένα θέμα, το λύσαμε και τώρα είμαι μια χαρά», είπε η τραγουδίστρια στο «Happy Day».

Στη συνέχεια, είπε ότι είχε πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, ενώ στην ερώτηση περί λοίμωξης στο έντερο, δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες.

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«Ναι, είχα πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, απλά επειδή το είχα προφανώς πολύ καιρό δεν με έριξε, δεν έπαθα κάτι χειρότερο. Φοβήθηκα, αρκετά. Καλό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να μην αμελούμε τα σημάδια. Εγώ δεν είχα δώσει σημασία στα σημάδια. Αυτό που ήταν το καταπολεμήσαμε πάρα πολύ γρήγορα, να είναι καλά ο γιατρός μου, πήγε πάρα πολύ καλά. Θα έχω μια αγωγή, την οποία θα παίρνω forever και βλέπουμε», συμπλήρωσε.

Η Μαριάντα Πιερίδη αναφέρθηκε και στον γιο της, λέγοντας: «Ο γιος μου είναι πολύ ψύχραιμος. Θα πάω τώρα να τον συναντήσω. Δεν τον άφησαν να έρθει να με δει, νομίζω δεν είναι μέρος για παιδιά».