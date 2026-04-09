Μαριάννα Πολυχρονίδη και Ζωή Παπαδοπούλου τρέλαναν το TikTok: Είμαστε συγγενείς; - iefimerida.gr

Ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσίευσαν στο TikTok η Ζωή Παπαδοπούλου με τη Μαριάννα Πολυχρονίδη κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μοιάζουν εκπληκτικά, αλλά και στο παιχνίδι των ερωταπαντήσεων που εξελίχθηκε με τους ακολούθους τους, η Ζωή Παπαδοπούλου άφησε αναπάντητη την απορία: «Φήμες λένε ότι είμαστε συγγενείς;». Με τη μέλλουσα μαμά Μαριάννα Πολυχρονίδη, η οποία είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, να αποκρίνεται: «Έτσι λένε οι φήμες».

Το βίντεο που έγινε viral

Η τραγουδίστρια Ζωή Παπαδοπούλου και η ηθοποιός Μαριάννα Πολυχρονίδη συχνά σχολιάζουν τα όσα γράφονται στα social media σχετικά με την ομοιότητά τους, αλλά αυτή τη φορά το χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασαν με τις δυο τους δίπλα δίπλα, έδωσε ακόμα περισσότερη τροφή για σχόλια.

Οι δυο τους κατέληξαν πως το σύμπαν οφείλεται για την ομοιότητά τους: «Το σύμπαν ξέρει; Μάλλον ξέρει», είπε η Ζωή Παπαδοπούλου.