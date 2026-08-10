Η Μαρία Σαράποβα υποκλίθηκε στη γοητεία της Αστυπάλαιας -Η δημοσίευση για τα ηλιοβασιλέματα και το φαγητό - iefimerida.gr

Η παγκοσμίου φήμης πρώην τενίστρια Μαρία Σαράποβα επισκέφθηκε την Αστυπάλαια και προχώρησε στη δημοσίευση ενός φωτογραφικού άλμπουμ από τις διακοπές της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η θρυλική τενίστρια, Μαρία Σαράποβα μέσω ανάρτησής της, περιέγραψε πώς ερωτεύτηκε τα ολόσωμα μαγιό και τα καφτάνια. Επίσης, εξέφρασε τον θαυμασμό της για τα ηλιοβασιλέματα, το φαγητό και τις τοπικές ανακαλύψεις που έκανε στην Αστυπάλαια.

Ολοκληρώνοντας το σχόλιό της προσκάλεσε με παιχνιδιάρικη διάθεση τους διαδικτυακούς της φίλους να προτείνουν λεζάντες για τις φωτογραφίες της, δείχνοντας την επιθυμία της για αλληλεπίδραση με το κοινό της.

Η προτίμησή της στην Ελλάδα δεν είναι πρόσφατη. Η διάσημη αθλήτρια είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2022, πραγματοποιώντας τότε μία ακόμα επίσκεψη σε ελληνικό προορισμό.

Πέρα από την επίσκεψή της το 2022, η Σαράποβα βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα και το καλοκαίρι του 2023. Για εκείνες τις διακοπές της είχε επιλέξει ως προορισμό την περιοχή της Μεσσηνιακής Μάνης.

Μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς στα social media, χαρακτήρισε το νησί ως ένα «γοητευτικό μικρό σημείο» που μαγνητίζει με την αυθεντικότητά του.

Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη χαλαρή ατμόσφαιρα σε εστιατόρια και καφέ, τις τοπικές γεύσεις και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με την παρέα της.

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Μαρία Σαράποβα: «Όλες οι λεζάντες είναι ευπρόσδεκτες»

Η θρυλική τενίστρια εκτός από τις φωτογραφίες δημοσίευσε και ένα σχόλιο όπου περιγράφει πως ερωτεύτηκε τα ολόσωμα μαγιό, αλλά και τα καφτάνια, τα ηλιοβασιλέματα, ενώ αναφέρθηκε στο φαγητό και σε τοπικές ανακαλύψεις.

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Μάλιστα η Μαρία Σαράποβα δεν δίστασε να γράψει στο τέλος του σχόλιού της πως «Όλες οι λεζάντες είναι ευπρόσδεκτες».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παρελθόν η διάσημη αθλήτρια είχε επισκεφθεί την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2022, αλλά και το καλοκαίρι του 2023 όπου είχε βρεθεί στη Μεσσηνιακή Μάνη.

