Η συγκινητική κίνηση της Μαρίας Σάκκαρη -Δώρισε μεγάλο ποσό για τον μικρό Νικόλα που δίνει μάχη με τη λευχαιμία - iefimerida.gr

Σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς έκανε η Μαρία Σάκκαρη, στηρίζοντας τον αγώνα του μικρού Νικόλα, ενός παιδιού που δίνει μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία.

Όπως έκανε γνωστό ο οργανισμός «Παιδική Χαρά», η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια δώρισε το ποσό των 8.000 ευρώ, προκειμένου το παιδί να προχωρήσει σε μεταμόσχευση στις 7 Σεπτεμβρίου, μόλις οι εξετάσεις του βγουν καθαρές.

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Η Μαρία Σάκκαρη κάλυψε το υπολειπόμενο ποσό που χρειάζεται ο μικρός Νικόλας, χωρίς να επιδιώξει την δημοσιοποίηση του θέματος. Την σπουδαία κίνηση της Ελληνίδας αθλήτριας έκανε γνωστή ο ίδιος οργανισμός, ευχαριστώντας την για την κίνηση που έκανε.

Η ανάρτηση του οργανισμού «Παιδική Χαρά» για τη δωρεά της Μαρίας Σάκκαρη

«Μην κάνετε άλλες καταθέσεις. Η ανάγκη για τον Νικόλα με λευχαιμία καλύφτηκε. Δώσαμε όλοι μαζί ανάσα ζωής. Ευχαριστούμε Μαρία Σάκκαρη που ήρθες και έγινες κι εσύ φύλακας άγγελος για τον Νικόλα.

Πριν μια βδομάδα σας μιλήσαμε για τον Νικόλα που παλεύει με λευχαιμία.Για ένα παιδί που περιμένει να βγουν οι εξετάσεις του καθαρές, ώστε στις 7 Σεπτεμβρίου να μπορέσει να προχωρήσει στη μεταμόσχευση που περιμένει και να πάρει την ευκαιρία του να ζήσει.

Σας είπαμε και το πιο σκληρό.

Ότι ο μπαμπάς του Νικόλα, που έδινε κι εκείνος τη δική του μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή.

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Και χθες, ένας ολόκληρος κόσμος αποφάσισε πως αυτή η οικογένεια δεν θα μείνει μόνη.

Σήμερα δεν ξέρουμε πώς να σας ευχαριστήσουμε.

Γιατί αυτό που συνέβη μέσα σε λίγες ώρες ήταν πραγματικά αδιανόητο.

Σαν να έγινε κάτι μαγικό.

Σαν κανένας άνθρωπος που διάβασε την ιστορία αυτού του παιδιού να μην μπορούσε να προσπεράσει.

Κάποιος έστειλε 5€, άλλος 10, 50, άλλος 100, άλλος 300, άλλος 2.000!

Πίσω από κάθε ποσό υπήρχε ένας άνθρωπος που, βλέποντας την ιστορία του Νικόλα, αποφάσισε να μην προσπεράσει.

Και ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ένας άνθρωπος που ίσως πολλοί θεωρούν πως βρίσκεται σε έναν κόσμο μακρινό από τον δικό μας.

Η @mariasakkari . Έγινε και αυτή φύλακας άγγελος για τον Νικόλα…

Είδε την ανάρτησή μας για το ποσό που υπολείπεται. Και αμέσως έκανε δωρεά 8.000€. Χωρίς θόρυβο. Χωρίς να ζητήσει τίποτα. Δεν άφησε τον χρόνο να περάσει. Έκανε αυτό που μπορούσε, εκείνη τη στιγμή, για να βοηθήσει.

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Απλώς επειδή είδε ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια και αποφάσισε να σταθεί και αυτή δίπλα του. Και αυτό μας συγκινεί ίσως περισσότερο απ' όλα».

Η αντίδραση της Μαρίας Σάκκαρη

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε like στη συγκεκριμένη ανάρτηση, σχολιάζοντας και από κάτω με καρδιές.

«Η αγάπη σας έχει τεράστια δύναμη. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς», της απάντησε ο οργανισμός σε νέο σχόλιο που έκανε.

