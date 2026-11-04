Μαρία Παναγοπούλου για τη ζωή μετά τον Κώστα Χαρδαβέλλα: «Μετακόμισα γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας» - iefimerida.gr

Για την ζωή και τα συναισθήματά της σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, Κώστα Χαρδαβέλλα, μίλησε η Μαρία Παναγοπούλου.

Με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του νέου της βιβλίου με τίτλο «Η Ζωή Μετά», η γνωστή δημοσιογράφος και συγγραφέας περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day τη ζωή της ως ένα «τρενάκι της Disneyland.

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«Η ζωή μου είναι σαν ένα τρενάκι που ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και κατεβαίνει απότομα για να ξανανέβει. Τώρα το λέω και ιδρώνω. Έτσι είναι η ζωή μετά την απώλεια του Κώστα. Πού θα πάει, θα σταθεροποιηθεί η πορεία», είπε φορτισμένη η Μαρία Παναγοπούλου.

«Μετακόμισα γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας»

Η σύζυγος του αείμνηστου δημοσιογράφου ανέφερε ακόμη ότι αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι όπου έμεναν μαζί, καθώς δεν άντεχε να βλέπει τη θέα της θάλασσας, που κοιτούσαν πάντα μαζί με τον Κώστα Χαρδαβέλλα .

«Μετακόμισα γιατί δεν άντεχα να βλέπω τη θέα της θάλασσας. Μια κυρία με μάλωσε στο Instagram και μου λέει “αυτά είναι προβλήματα πολυτελείας. Εγώ μετακόμισα όταν έχασα τον σύζυγό μου γιατί δεν μπορούσα να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Ναι, έχει δίκιο. Είναι πρόβλημα πολυτελείας να μην αντέχεις να βλέπεις τη θάλασσα. Αλλά, στο πένθος οτιδήποτε σε κάνει να πονάς και να ματώνεις εσωτερικά, είναι πρόβλημα», κατέληξε η Μαρία Παναγοπούλου.

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Ο Κώστας Χαρδαβέλλας - ένας από τους πιο γνωστούς και καταξιωμένους Έλληνες δημοσιογράφους, με μια πολυετή και επιτυχημένη καριέρα στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τον γραπτό τύπο που ξεπέρασε τα 40 χρόνια - ήταν παντρεμένος από το 1992 με την Μαρία Παναγοπούλου, με την οποία απέκτησε έναν γιο, τον Κωνσταντίνο.

Ο Κώστας Χαρδαβέλλας έφυγε από την ζωή στις 17 Δεκεμβρίου 2024 σε ηλικία 79 ετών.

Όπως διευκρίνισε αργότερα η σύζυγός του, η αιτία θανάτου δεν ήταν ο καρκίνος, αλλά η αναπνευστική ανεπάρκεια έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.