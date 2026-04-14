Μαρία Μενούνος: Ελληνικό Πάσχα στο Λος Άντζελες -Το μήνυμα για την απουσία της μητέρας της - iefimerida.gr

Η Μαρία Μενούνος γιόρτασε τις ημέρες του Πάσχα με αγαπημένους φίλους και την οικογένειά της και φυσικά τηρώντας τα παραδοσιακά ελληνικά έθιμα.

Η διάσημη Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα άλμπουμ φωτογραφιών στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram από το πώς βίωσε το εορταστικό κλίμα των ημερών, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της που η μοναχοκόρη της συμμετείχε σε όλες τις ετοιμασίες, αλλά και για την απουσία της μητέρας της, Λίτσας, η οποία έφυγε από τη ζωή χτυπημένη από τον καρκίνο το 2021.

Μαρία Μενούνος: Στη χορωδία της εκκλησίας

Η παρουσιάστρια δημοσιοποίησε στιγμές από τη Μ. Παρασκευή μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, όπου για ακόμα μια φορά επιβεβαίωσε ότι αγαπά πολύ την Ελλάδα και τις παραδόσεις της. Μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της στέλνοντας τις ευχές της: «Χριστός ανέστη! Ήταν τόσο ξεχωριστό φέτος να γιορτάσω με όλους τους φίλους και την οικογένεια. Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίσαμε τον τάφο του Ιησού και ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα ότι η Αθηνά ήταν μέρος αυτής της παράδοσης».

Η Μαρία Μενούνος με την κόρη της / Φωτογραφία: Instagram





«Για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι να το έκανα αυτό όταν ήμουν νεότερη, ίσως το έκανα. Σίγουρα ήθελα να είναι παρών. Ήταν ξεχωριστό και αγαπώ τη μικρή μας εκκλησία. Το να τραγουδάω ξανά στη χορωδία μού έδωσε τόση χαρά», πρόσθεσε.

Η Μαρία Μενούνος με τον πατέρα της / Φωτογραφία: Instagram





Η αναφορά στη μητέρα της

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στη μητέρα της, γράφοντας μεταξύ άλλων: «Δεν έχω περάσει Πάσχα με την οικογένειά μου από τότε που μετακόμισα στο Λος Άντζελες, οπότε πιθανότατα για 25 χρόνια. Η τελευταία φορά που ήμουν σπίτι με την οικογένεια για το Πάσχα ήταν όταν είχε πεθάνει η μαμά μου. Έτσι ένιωσα πραγματικά ξεχωριστά φέτος να μετατρέψω μια θλιβερή ανάμνηση σε μια καινούρια, αναμνήσεις γεμάτες ευτυχία αλλά και ακόμα στη μνήμη της. Σε αγαπώ μαμά και Καλό Ελληνικό Πάσχα σε όλους».