Η Μαρία Κορινθίου εξηγεί γιατί απέχει: «Θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση για να υπάρχουν»

Τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να κατεβάσει ταχύτητες επαγγελματικά, επιλέγοντας περισσότερο πράγματα που τη γεμίζουν ψυχικά, εξήγησε η Μαρία Κορινθίου.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαρία Κορινθίου, αναγνωρίζοντας τη μακρά πορεία της σε τηλεόραση και θέατρο για την οποία έχει «ματώσει», δηλώνει πως πλέον αναζητά επιλεγμένα επαγγελματικά βήματα που ικανοποιούν την ψυχή της και την εκφράζουν προσωπικά.

Η ηθοποιός δίνει πλέον απόλυτη προτεραιότητα στην προσωπική της ηρεμία. Επιδιώκει ένα περιβάλλον χωρίς τοξικότητα και μια γαλήνια καθημερινότητα, στοιχεία που θεωρεί πιο σημαντικά καθώς μεγαλώνει και την ευχαριστούν ψυχικά.

Η ίδια τονίζει πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να έχει τηλεοπτική παρουσία με κάθε κόστος ή να αποδεικνύει την αξία της. Έτσι, πήρε την απόφαση να κατεβάσει επαγγελματικές ταχύτητες και να αποστασιοποιηθεί.

Στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού της, απέρριψε συνειδητά πολλές και αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις. Η απόφασή της πηγάζει από την ανάγκη να βρει τον εαυτό της και να εξασφαλίσει περισσότερη εσωτερική γαλήνη.

Χωρίς να σκοπεύει να απομακρυνθεί οριστικά από τη δουλειά της και την τηλεόραση, τα οποία εξακολουθεί να αγαπά και να πονά, η ηθοποιός ανέφερε ότι έχει περάσει σε μια περίοδο όπου έχει γίνει περισσότερο επιλεκτική.

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Όσο περνούν τα χρόνια, η Μαρία Κορινθίου ομολόγησε ότι αναζητά όλο και περισσότερο δουλειές που την εκφράζουν και την ικανοποιούν προσωπικά.

Μαρία Κορινθίου: «Έχω μεγαλώσει μέσα στην τηλεόραση, στο θέατρο»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» η ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν αποποιούμαι την τηλεόραση ούτε την ίδια μου τη δουλειά. Έχω χτίσει, έχω πονέσει. Συνειδητοποίησα τις προάλλες ότι είμαι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό, σε βάζει, σε κολλάει λίγο πίσω. Δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω. Έχω μεγαλώσει μέσα στην τηλεόραση, στο θέατρο, το έχω σπουδάσει. Και έχω πονέσει και γι’ αυτό. Έχω ματώσει αρκετά θα μπορούσα να πω, αλλά το σίγουρο είναι ότι αναζητώ όλο και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια και μέσα σε αυτό τον χώρο, να κάνω όσο και πιο πολύ επιλεγμένα πράγματα για την ψυχή μου».

Σύμφωνα με την ίδια πλέον δίνει προτεραιότητα στην προσωπική της ηρεμία: «Πάντα έλεγα ότι είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που είμαι σε ένα περιβάλλον που δεν θα υπάρχει τοξικότητα. Αλλά αυτό είναι που σου λέω, ότι όσο μεγαλώνεις τόσο και περισσότερο. Τι ευχαριστεί την ψυχή μου αυτή την περίοδο; Θα ακουστεί πολύ… κοινότυπο, αλλά η καθημερινότητά μου να είναι ήρεμη, να είναι γαλήνια».

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«Έχω πονέσει γι’ αυτή, οπότε δεν μπορώ να την αποποιηθώ»

Όπως εξήγησε στην παρούσα φάση της ζωής της δεν αισθάνεται την ανάγκη να έχει τηλεοπτική παρουσία με κάθε κόστος. «Εγώ την τηλεόραση και την αγαπάω και την έχω σπουδάσει. Έχω πονέσει γι’ αυτή, οπότε δεν μπορώ να την αποποιηθώ. Σίγουρα σε αυτή τη φάση της ζωής μου και έτσι όπως βλέπω πια τα πράγματα, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι κάπου, να υπάρχω κάπου. Όπως θεωρούν κάποιοι ότι πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση για να υπάρχουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός τόνισε ότι δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να αποδείξει την επαγγελματική της αξία: «Δεν με ενδιαφέρει και δεν έχω και την ανασφάλεια να αποδείξω ποια είμαι, τι είμαι, τις ικανότητές μου. Επαγγελματικά εννοώ. Είναι κάτι που δεν με αφορά, δεν με αφορά. Την αγαπάω. Και την τηλεόραση αγαπάω και το θέατρο το αγαπάω, αλλά σίγουρα εδώ και ενάμιση χρόνο γύρισα και είπα στον εαυτό μου ''Αξίζεις να κατεβάσεις ταχύτητες για να σε βρεις''. Οπότε γύρισα και είπα θέλω να κατεβάσω ταχύτητες. Θέλω να αποστασιοποιηθώ λίγο από όλη αυτή τη δύναμη, αν θέλεις, της τηλεόρασης».

«Είπα όχι σε πολλές προτάσεις»

Τέλος, αποκάλυψε ότι απέρριψε ιδιαίτερα αξιόλογες επαγγελματικές προτάσεις: «Έδωσα στον εαυτό μου την επιλογή και την ευκαιρία να με βρω ακόμα περισσότερο. Και να γαληνέψω ακόμα περισσότερο. Είπα όχι σε προτάσεις και σε πολλές προτάσεις. Δόξα τω Θεώ και σε πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ, αλλά ήταν μια φάση της ζωής μου που ήθελα να επαναπροσδιοριστώ εγώ σαν Μαρία».

