Δημόσια έκκληση από τη Μαρία Κανελλοπούλου για κατασκευασμένη φωτογραφία: «Μην την αναπαράγετε, σας ικετεύω» - iefimerida.gr

Έκκληση να σταματήσει η διακίνηση ψευδών ειδήσεων και παραποιημένου υλικού που αφορά στην υγεία της απηύθυνε η Μαρία Κανελλοπούλου μέσα από τα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ψηφιακά κατασκευασμένη φωτογραφία της Μαρίας Κανελλοπούλου, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο. Το υλικό συνοδεύεται από ψευδείς ισχυρισμούς για την υγεία της, προκαλώντας την έντονη αγανάκτησή της και συναισθηματική φόρτιση.

Η ηθοποιός αντέδρασε έντονα με οργισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της, ζητώντας από το κοινό να επιδείξει ευαισθησία και να μην αναπαράγει το περιεχόμενο.

Χαρακτήρισε «αδίστακτους» όσους χρησιμοποιούν την ανύπαρκτη φωτογραφία γράφοντας αναλήθειες για την υγεία της. Παράλληλα, ικέτευσε τους διαδικτυακούς της φίλους να μην αναπαράγουν το συγκεκριμένο υλικό, εκφράζοντας την απόγνωσή της για την ανευθυνότητα.

Η ηθοποιός είχε τροχαίο ατύχημα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη. Έκτοτε, βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

H γνωστή ηθοποιός προχώρησε σε καταγγελία, καθώς αναρρώνει σε κέντρο αποκατάστασης μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνησή της με αναπηρικό αμαξίδιο.

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Η ίδια ήρθε αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα του διαδικτύου, καθώς διαπίστωσε ότι τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί ευρέως μια ψηφιακά κατασκευασμένη φωτογραφία της.

Η έντονη αντίδραση της Μαρίας Κανελλοπούλου

Το εν λόγω υλικό, το οποίο αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (AI), συνοδεύεται από εντελώς αναληθείς ισχυρισμούς γύρω από την πραγματική κατάσταση της υγείας της. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε την έντονη αγανάκτηση και τη συναισθηματική φόρτιση της ηθοποιού.

Μέσα από μια οργισμένη ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να ζητήσει από τους διαδικτυακούς της φίλους και το κοινό να επιδείξουν ευαισθησία και να μην αναπαράγουν το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

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«Γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν»

«Σκέφτομαι πόσο αδίστακτοι είναι κάποι@ που χρησιμοποιώντας μια κατασκευασμένη φωτογραφία -μια φωτογραφία που δεν υπάρχει δηλαδή!- γράφουν διάφορα που δεν ισχύουν για την κατάσταση της υγείας μου! Μην την αναπαράγετε σας ικετεύω», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Κανελλοπούλου, αποτυπώνοντας την απόγνωσή της για την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων χρηστών.

Το τροχαίο ατύχημα και ο τραυματισμός

H ηθοποιός στις 4 Σεπτεμβρίου είχε ένα τροχαίο ατύχημα όταν προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στη σπονδυλική στήλη και συγκεκριμένα στο ιερό οστό. Έκτοτε βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Μάλιστα, η Μαρία Κανελλοπούλου είχε ανεβάσει μια φωτογραφία που δείχνει ένα αναπηρικό καροτσάκι, θέλοντας να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την πορεία της υγείας της.