Μαρία Ιωαννίδου για τη μητέρα της Ναταλίας Γερμανού, Εριέττα Μαυρουδή: «Είναι ντροπή να λέγονται τέτοια πράγματα, είναι τρελή!»

Έντονα αντέδρασε η Μαρία Ιωαννίδου στα όσα είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Εριέττα Μαυρουδή, πρώτη σύζυγος του Φρέντυ Γερμανού και μητέρα της Ναταλίας Γερμανού.

Η γνωστή χορεύτρια και ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου μίλησε με έντονο τόνο, τόσο για τα όσα είπε η Εριέττα Μαυρουδή σχετικά με την σχέση της με την μητρότητα αλλά και την κόρη της, Ναταλία Γερμανού, αλλά και για τον υποτιμητικό τρόπο που μίλησε για την Μαρία Ιορδανίδου, τελευταία σύζυγο του Φρέντυ Γερμανού.

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«Στα τελευταία του εγώ τον πήγαινα για χημειοθεραπείες στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο γιατί η κυρία που ήταν τότε μαζί του (η Μαρία Ιορδανίδου) δεν ήθελε να δείχνει την ταυτότητά της στα φανταράκια, για να μην βλέπουν πόσο χρονών είναι» είχε πει η Εριέτα Μαυρουδή την εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ News.

« Ντροπή και κατινιές - Η γυναίκα είναι τρελή!» ξεσπά η Μαρία Ιορδανίδου

Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε αποκλειστικά στο «Happy Day» και απάντησε σε όσα είπε η Εριέττα Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανό.

«Είναι ντροπή να λέγονται και να ακούγονται τέτοια πράγματα, ας πάει κάπου να ηρεμήσει η γυναίκα, σε ένα τρελοκομείο; Γιατί είναι τρελή!», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Εγώ δεν ασχολούμαι με φθηνά πράγματα για μένα, τον Φρέντυ και την μνήμη του. Είναι φτηνά και κατινιές».

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Για το περιστατικό που ανέφερε η κα Μαυρουδή για το στρατιωτικό νοσοκομείο, η Μαρία Ιορδανίδου εξήγησε ότι της είχε ζητήσει απλά δύο φορές να την βοηθήσει να τον μεταφέρουν γιατί η ίδια ήταν τότε πολύ νέα και δεν οδηγούσε. Όσο για το αν έδειχνε την ταυτότητά της στην είσοδο, απάντησε χαρακτηριστικά: «Θες δεν θες, την ταυτότητά σου τη δίνεις. Τι κουταμάρες είναι αυτές; Ντροπή, μόνο που το ακούω ανατριχιάζω».

«Λέει ψέματα ότι ήταν η πρώτη που πήραν τηλέφωνο όταν πέθανε ο Φρέντυ»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Εριέττα Μαυρουδή ανέφερε ότι αυτή ήταν το πρώτο πρόσωπο που κάλεσαν από το νοσοκομείο όταν τελικά κατέληξε ο Φρέντυ Γερμανός.

Η Μαρία Ιωαννίδου την διάψευσε ανοικτά απαντώντας: «Λέει ψέματα. Γιατί να την πάρουν τηλέφωνο; Είχαν χωρίσει εκατομμύρια χρόνια πριν, εγώ είχα παντρευτεί με τον Φρέντυ, εγώ ήμουν δίπλα του, του κρατούσα το χέρι και του έκλεισα τα ματάκια του».

Η γνωστή ηθοποιός διέψευσε επίσης και όλους τους ισχυρισμούς της Εριέττας Μαυρουδή για τον Φρέντυ Γερμανός - ότι δεν ήθελε η γυναίκα του να δουλεύει και τα υπονοούμενα ότι ήταν γυναικάς - λέγοντας ότι την ίδια την βοηθούσε πολύ στα επαγγελματικά της και δεν την είχε απατήσει ποτέ.

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«Η Ναταλία ήταν πικραμένη που η μητέρα της την είχε παρατήσει»

Η Μαρία Ιωαννίδου σχολίασε και τις αναφορές της Εριέττας Μαυρουδή για το ότι δεν ένιωσε ποτέ το μητρικό ένστικτο και πως δεν έχει καμία διάθεση να «αποκαταστήσει» το κεφάλαιο της μητρότητας στη ζωή της. Μάλιστα, αναφέρθηκε ανοιχτά στη σχέση της με την κόρη της, εξηγώντας ούτε η ίδια η Ναταλία απέκτησε παιδιά καθώς «δεν το έχει» με τη μητρότητα.

Αν και η ίδια η παρουσιάστρια αντέδρασε λέγοντας ότι αγάπησε την μητέρα της για τα καλά της στοιχεία, η Μαρία Ιωαννίδου είπε ότι «της Ναταλίας της κακοφαινότανε, ήταν πικραμένη, δεν εκτιμούσε το γεγονός ότι η μητέρα της την είχε παρατήσει».

Καταλήγοντας , η Μαρία Ιωαννίδου – Γερμανού, είπε ότι δεν γνωρίζει την Εριέττα Μαυρουδή, δεν την έχει συναντήσει ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, και – «αν στο μέλλον έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί μαζί της, θα ήταν για να της κάνει μία ωραιότατη μήνυση».