Η Μαρία Ιωαννίδου «άνοιξε πόλεμο» με τον Δημήτρη Παπάζογλου-«Τι μιλάει το παιδάκι; Δεν είναι και ο Νουρέγιεφ» - iefimerida.gr

Σήκωσε το γάντι η Μαρία Ιωαννίδου και απάντησε με σκληρά λόγια στο χορογράφο Δημήτρη Παπάζογλου, ο οποίος σχολίασε τις χορευτικές ικανότητές της.

Μετά τη σκληρή κριτική που έκανε για τη Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης ο Δημήτρης Παπάζογλου, λέγοντας «χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δεν μου άρεσε ως χορεύτρια. Δεν μου άρεσε, δεν με άγγιζε», σήμερα ήρθε η σειρά της γνωστής ηθοποιού να μιλήσει.

«Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής»

Η Μαρία Ιωαννίδου μιλώντας στο «Happy Day» είπε αρχικά πως «δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, “Σειληνός-Ιωαννίδου”. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου».

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, η Μαρία Ιωαννίδου πρόσθεσε: «Καλός χορευτής ήτανε. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι; Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου».