Η Μαρία Γεωργιάδου για τον γιο της: «Είναι της άποψης ότι το λιγότερο, είναι το πιο πολύ και το πιο ουσιαστικό» - iefimerida.gr

Για τη συνεργασία με τον γιο της στη συγγραφή σεναρίου μίλησε η Μαρία Γεωργιάδου, η οποία εξήρε τη διαφορετική ματιά, το σκεπτικό και την αντίληψή του.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» της ΕΡΤ, και γύρισε πίσω στον χρόνο όταν αναφέρθηκε με τρυφερότητα στα καλοκαίρια στη Σέριφο με τον γιο της, με τον οποίο και συνεργάζονται για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν.



«Δεν έπαιρνα τον γιο μου στη Σέριφο γιατί δεν υπήρχε γιατρός»

Ειδικότερα, η Μαρία Γεωργιάδου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «σαν ανάμνηση από τη Σέριφο θα μοιραζόμουν την πρώτη χρονιά που πήρα μαζί τον Αλκιβιάδη, τον γιο μου γιατί από μηδέν έως τριών δεν τον έπαιρνα. Φοβόμουν γιατί δεν υπήρχε γιατρός, δεν υπήρχε ιατρικό κέντρο στην αρχή ενώ τώρα υπάρχει. Μετά, από τριών χρονών, άρχισα να τον παίρνω και τα καλοκαίρια τα περνούσαμε εκεί κάνοντας ωραιότατους πύργους με τα κουβαδάκια. Γενικά θυμάμαι πολλά καλοκαίρια μαζί του εκεί γιατί, σχεδόν όλα, τα περάσαμε εκεί».

Σε ότι αφορά την πρόσφατη συνεργασία τους σχολίασε: «Ο Αλκιβιάδης αγαπάει πολύ την Σέριφο, τώρα είναι στο εξωτερικό και έχει σπουδάσει σενάριο-σκηνοθεσία. Δούλεψε, τώρα, μαζί μου στο σενάριο για τη σειρά “Από ήλιο σε ήλιο” της ΕΡΤ, σαν επιμέλεια σεναρίου. Χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτό γιατί μ’ αρέσει μια νέα ματιά σε κάτι που γράφει ένας άνθρωπος πιο ώριμος, που έχει δει αλλιώς τα πράγματα».

Αναφερόμενη στον διαφορετικό τρόπο σκέψης του γιου της και στο πόσο αυτό την έχει βοηθήσει, διευκρίνισε λέγοντας: «Επειδή ακριβώς το σπούδασε, ενώ εγώ το έμαθα από εμπειρία, μερικά πράγματα έρχονται έτοιμα στο δικό του μυαλό. Υπάρχει διαφορά, ναι, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ματιά του. Πάντα είναι πιο άμεσος και ευθύς, σε ό,τι σκέφτεται, πάντα είναι της άποψης ότι το λιγότερο, τελικά, είναι το πιο πολύ και το πιο ουσιαστικό» είπε η Μαρία Γεωργιάδου.

