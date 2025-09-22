Μαρία Βοσκοπούλου: Στο Ηρώδειο, μαζί με τη γιαγιά της - iefimerida.gr

Στο Ηρώδειο, προκειμένου να παρακολουθήσει επί σκηνής τη μητέρα της, βρέθηκε το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Βοσκοπούλου, μαζί με τη γιαγιά της.

Η Άντζελα Γκερέκου συμμετείχε ως αφηγήτρια σε μια Επτανησιακή συναυλία της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Τη συναυλία παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ αυτών και η κόρη της Άντζελας Γκερέκου, Μαρία Βοσκοπούλου, η οποία συνοδευόταν από τη μητέρα της ηθοποιού και γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου.

Μαρία Βοσκοπούλου: Τα στιγμιότυπα με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

Ο φωτογραφικός φακός του NDP κατέγραψε γιαγιά και εγγονή να ποζάρουν χαμογελαστές, ενώ κάθονταν στην πρώτη σειρά των θέσεων, εν αναμονή της έναρξης της συναυλίας.

Η Μαρία Βοσκοπούλου ποζάρει στον φακό μαζί με τη γιαγιά της

Όπως αποκαλύπτεται στα σχετικά στιγμιότυπα, η Μαρία Βοσκοπούλου επέλεξε για την περίσταση ένα αέρινο, λευκό σύνολο, ενώ η γιαγιά της φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο, με ένα μαύρο παντελόνι.

Η κόρη και η μητέρα της Άντζελας Γκερέκου έδωσαν το «παρών» στο Ηρώδειο

Η Άντζελα Γκερέκου, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο σατέν μάξι φόρεμα.

Η Άντζελα Γκερέκου εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή της