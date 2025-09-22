Μαρία Βοσκοπούλου: Στο Ηρώδειο, μαζί με τη γιαγιά της - iefimerida.gr

Στο Ηρώδειο, προκειμένου να παρακολουθήσει επί σκηνής τη μητέρα της, βρέθηκε το Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Βοσκοπούλου, μαζί με τη γιαγιά της.

Η Άντζελα Γκερέκου συμμετείχε ως αφηγήτρια σε μια Επτανησιακή συναυλία της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Τη συναυλία παρακολούθησε πλήθος κόσμου που έδωσε το «παρών» στο Ηρώδειο το βράδυ του Σαββάτου.

Μεταξύ αυτών, και η κόρη της Άντζελας Γκερέκου, Μαρία Βοσκοπούλου, η οποία συνοδευόταν από τη μητέρα της ηθοποιού και γιαγιά της, Μαρία Γκερέκου.

Μαρία Βοσκοπούλου: Τα στιγμιότυπα με τη γιαγιά της στο Ηρώδειο

Ο φωτογραφικός φακός του NDP κατέγραψε γιαγιά και εγγονή να ποζάρουν χαμογελαστές, ενώ καθόντουσαν στην πρώτη σειρά θέσεων, εν αναμονή της έναρξης της συναυλίας.

Η Μαρία Βοσκοπούλου ποζάρει στον φακό μαζί με τη γιαγιά της

Όπως αποκαλύπτεται στα σχετικά στιγμιότυπα, η Μαρία Βοσκοπούλου επέλεξε για την περίσταση ένα αέρινο, λευκό σύνολο, ενώ η γιαγιά της φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο, με ένα μαύρο παντελόνι.

Η κόρη και η μητέρα της Άντζελας Γκερέκου έδωσαν το «παρών» στο Ηρώδειο

Η Άντζελα Γκερέκου, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή της, επιλέγοντας ένα μαύρο σατέν μάξι φόρεμα.

Η Άντζελα Γκερέκου εντυπωσίασε με την κομψή εμφάνισή της

Η γνωστή ηθοποιός συμμετείχε ως αφηγήτρια στην Επτανησιακή συναυλία