Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας σε εξωτικές παραλίες -Οι φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες - iefimerida.gr

Ένα ξεχωριστό ταξίδι στις εξωτικές Σεϋχέλλες πραγματοποίησαν φέτος ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, γεμίζοντας τις μπαταρίες τους ενόψει της νέας σεζόν.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε φωτογραφίες από τις Σεϋχέλλες, αποκαλύπτοντας τοποθεσίες με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και καταπράσινα τοπία σπάνιας φυσικής ομορφιάς, όπου παραθέρισε με τον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η δημοσιογράφος μοιράστηκε επιλεγμένα στιγμιότυπα στα social media, κρατώντας όμως μια εξαιρετικά διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική της ζωή με τον παρουσιαστή.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μαρία Αντωνά θέλησε να παρατείνει την αίσθηση του καλοκαιριού, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες από τις διακοπές για να διατηρήσει ζωντανές τις αναμνήσεις.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της από τον εξωτικό προορισμό, ευχήθηκε η ζωή όλων να είναι γεμάτη ταξίδια, αγάπη, υγεία και στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα που μένουν για πάντα.

Μακριά από τις αυξημένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, το ζευγάρι απόλαυσε στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτικό σύμπλεγμα, είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν εντυπωσιακά μέρη και να κολυμπήσουν σε παραδεισένιες παραλίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαρία Αντωνά και Γιώργος Λιάγκας σε μαγευτικές τοποθεσίες

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που πόσταρε η Μαρία Αντωνά, επισκέφθηκαν τοποθεσίες με κρυστάλλινα γαλαζοπράσινα νερά και περιηγήθηκαν σε καταπράσινα τοπία σπάνιας φυσικής ομορφιάς.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η γνωστή δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός φρόντισε να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, δημοσιεύοντας επιλεγμένα στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την εξωστρέφεια των αναρτήσεών της, διατήρησε για ακόμη μία φορά μια εξαιρετικά διακριτική στάση όσον αφορά την προσωπική της ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι σε ειδυλλιακά τοπία

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η Μαρία Αντωνά θέλησε να παρατείνει την αίσθηση του καλοκαιριού, μοιραζόμενη με τους ακολούθους της νέες φωτογραφίες από το ταξίδι.

Στις νέες λήψεις ποζάρει χαμογελαστή σε διάφορα ειδυλλιακά σημεία, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα του μέρους.

Με αυτόν τον τρόπο κράτησε αναμμένες τις αναμνήσεις από τις ιδιαίτερες στιγμές που έζησε στο πλευρό του παρουσιαστή.

«Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως»

Είχε προηγηθεί ακόμα μία ανάρτηση της Μαρίας Αντωνά από τις μαγευτικές Σεϋχέλλες, την οποία είχε συνοδεύσει με το παρακάτω μήνυμα: «Σήμερα η ευχή μου είναι μία… Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας… γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα! Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη».