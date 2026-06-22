Η Μαρί Σαντάλ πόσταρε φωτογραφία με τον Παύλο Ντε Γκρες και τα παιδιά τους -Το τρυφερό μήνυμα - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα ζεστή οικογενειακή στιγμή επέλεξε να μοιραστεί η Μαρί Σαντάλ μαζί με τον Παύλο Ντε Γκρες και με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας του Πατέρα.

Η συγγραφέας δημοσίευσε ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο, στο οποίο αποτυπώνεται η οικογενειακή τους ευτυχία, μακριά από τα επίσημα πρωτόκολλα.

Στο επίκεντρο της φωτογραφίας βρίσκεται ο Παύλος έχοντας μπροστά του ένα τεράστιο κέικ και ενώ είναι πλαισιωμένος από τα παιδιά του.



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Μαρί Σαντάλ: «Σας αγαπάμε πολύ»

«Συγχαρητήρια για την Ημέρα του Πατέρα. Σας αγαπάμε πολύ», ήταν το λιτό αλλά γεμάτο συναίσθημα μήνυμα που συνόδευε την ανάρτηση.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έρχεται να υπογραμμίσει μια από τις πιο σταθερές σχέσεις στους κοσμικούς κύκλους.

Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού μετρά ήδη περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ο ισχυρός δεσμός που ανέπτυξαν οδήγησε στα σκαλιά της εκκλησίας το καλοκαίρι του 1995, σε έναν πολυσυζητημένο γάμο στο Λονδίνο.

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Έκτοτε, οι δυο τους πορεύονται μαζί, έχοντας επιλέξει συνειδητά να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και να εστιάζουν στην ανατροφή των παιδιών τους.

Οι οικογενειακές συγκεντρώσεις

Σήμερα, αν και τα πέντε παιδιά τους έχουν πλέον ενηλικιωθεί και χαράσσουν τη δική τους αυτόνομη επαγγελματική και προσωπική διαδρομή, οι μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις στο σπίτι παραμένουν σταθερό σημείο αναφοράς και προτεραιότητα για όλα τα μέλη της οικογένειας.

To ζευγάρι έχει αποκτήσει πέντε παιδιά, τη Μαρία-Ολυμπία, τον Κωνσταντίνο-Αλέξιο, τον Αχιλλέα-Ανδρέα, τον Οδυσσέα-Κίμωνα και τον Αριστείδη-Σταύρο.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του ο Παύλος Ντε Γκρες είχε επισημάνει: «Για να κάνεις καλή οικογένεια πρέπει να έχεις ιδέες που συμπίπτουν. Όταν έχεις παιδιά, βοηθάει αυτό γιατί κρατάς την οικογένεια μαζί. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί η σύζυγός μου είναι εξαιρετικός άνθρωπος, δουλεύει σκληρά, έχει δική της εταιρεία. Πολύ καλή μητέρα και αφοσιωμένη στα παιδιά της. Έχουμε μια ενωμένη οικογένεια, κάτι που έμαθα και από τους γονείς μου».

