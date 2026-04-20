Η Μαρί Σαντάλ δημιουργεί στην κουζίνα της: Έφτιαξε σπιτικά ζυμαρικά [εικόνες] - iefimerida.gr

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, επιχειρηματίας Μαρί Σαντάλ, δεν διστάζει να τσαλακωθεί και συχνά δημοσιεύει τις γευστικές δημιουργίες της.

Η Μαρί Σαντάλ μπορεί να είναι γόνος αριστοκρατικής οικογένειας και σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, ωστόσο συχνά ανεβάζει στιγμιότυπα από τις δημιουργίες της στην κουζίνα του σπιτιού της.

Η αγάπη της για την ελληνική κουζίνα

Με την ίδια άνεση με την οποία ποζάρει στα ιλουστρασιόν εξώφυλλα περιοδικών, αλλά και με φυσικότητα ίδια με εκείνη που την κάνει να ξεχωρίζει στα κοσμικά events και στα επίσημα δείπνα όπου είναι συνήθως καλεσμένη, η Μαρί-Σαντάλ απαθανατίζεται στην κουζίνα της άλλοτε να πλάθει κεφτεδάκια ή να ψιλοκόβει ντομάτες, ακόμα και να σπάει αβγά. Άλλωστε, έχει δηλώσει επανειλημμένα την αγάπη της για την ελληνική κουζίνα. Στο παρελθόν, δεν ήταν λίγες οι φορές που στα social media παρουσίαζε ελληνικά πιάτα και τον τρόπο παρασκευής τους.

Η Μαρί Σαντάλ πλάθει κεφτεδάκια

Η Μαρί Σαντάλ φτιάχνει σπιτικά ζυμαρικά

Η επιχειρηματίας δημοσίευσε στιγμιότυπο από την κουζίνα της, όπου φαίνεται ότι παρασκεύαζε σπιτικά ζυμαρικά, καθώς θέλει η ίδια να δημιουργεί για τα αγαπημένα της πρόσωπα γευστικά πιάτα.



