Η Μαρί Σαντάλ ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα -Βίντεο μέσα από το αρχοντικό της στο Λονδίνο - iefimerida.gr

Στο κλίμα των Χριστουγέννων έχει μπει ήδη η Μαρί Σαντάλ, η οποία ανέβασε ένα «γιορτινό» βίντεο από τις προετοιμασίες στο σπίτι της στο Λονδίνο.

Φορώντας καρό πιτζάμες σε κόκκινες, πράσινες και λευκές αποχρώσεις από τη δική της συλλογή (με οικόσημο), η επιχειρηματίας και σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες ετοιμάζει στην κουζίνα της γλυκά, ντύνει τους σκύλους της οικογένειας με ασορτί ρούχα, ετοιμάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα και τσεκάρει το κινητό της, ξαπλωμένη στον καναπέ.

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Το «εορταστικό» προωθητικό βίντεο για την συλλογή της έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς μας επιτρέπει να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά μέσα στην υπερπολυτελή τριώροφη έπαυλη της οικογένειας, στο Τσέλσι του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το περιοδικό Hello, το σπίτι έχει διακοσμηθεί από τον διάσημο interior designer François Catroux και διαθέτει εντυπωσιακά ψηλοτάβανα δωμάτια και μεγάλα παράθυρα που πλημμυρίζουν τον χώρο με φυσικό φως.

Η λευκή, ευρύχωρη και μοντέρνα κουζίνα

Η Μαρί Σαντάλ συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, τις οικογενειακές της στιγμές και τα ταξίδια της.

Στο νέο βίντεο, η Μαρί Σαντάλ ψήνει μπισκότα και ετοιμάζει pancakes στην κουζίνα της, που ξεχωρίζει για την άνεση και την υψηλή αισθητική της.

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Στον χώρο επικρατούν οι λευκοί-γκρι τόνοι στα ντουλάπια, στο κέντρο δεσπόζει μία νησίδα με μαρμάρινες επιφάνειες ενώ ξεχωρίζει και ο μεγάλος επαγγελματικός απορροφητήρας με μεταλλικές λεπτομέρειες πάνω από την εστία της κουζίνας.

Το επιβλητικό σαλόνι με το ασανσέρ

Στο βίντεο, η επιχειρηματίας δείχνει την προετοιμασία των δώρων στο σαλόνι του υπερπολυτελούς διαμερίσματος, το οποίο έχει μάλιστα και εσωτερικό ασανσέρ.

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Η διακόσμηση είναι κλασσική – με σκούρες ξύλινες επενδύσεις στους τοίχους και βαριές πόρτες – αλλά συνδυάζεται με μοντέρνα έπιπλα, όπως ο καμπυλωτός λευκός καναπές στον οποίο ξαπλώνει η Μαρί Σαντάλ και το γυάλινο τραπέζι μπροστά της.