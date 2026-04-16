Λαχτάρισαν ο Παύλος ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ: Τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος τους Οδυσσέας στο κεφάλι -Το συγκινητικό μήνυμα - iefimerida.gr

Ατύχημα είχε ο 22χρονος Οδυσσέα, γιος του Παύλος Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, σε ταξίδι του στην Ιταλία το Πάσχα.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Μαρί Σαντάλ έγραψε για το περιστατικό σε ανάρτησή της στο Instagram, μιλώντας για την αναστάτωση που προκάλεσε το συμβάν στην οικογένεια.



Όπως ανέφερε, ο γιος της έπεσε και χτύπησε σοβαρά, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο.

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού άλλαξαν τα οικογενειακά σχέδια για το Πάσχα, καθώς οι χρειάστηκε να μεταβούν άμεσα στη Φλωρεντία για να βρίσκονται στο πλευρό του γιου τους. Στη συνέχεια, λόγω της κατάστασής του, επέστρεψαν στο Λονδίνο με τρένο, καθώς δεν επιτρέπεται να ταξιδέψει αεροπορικώς για περίπου έναν μήνα.

«Αχ, οι ήσυχες ανατροπές της ανατροφής των παιδιών – ακόμα και όσο μεγαλώνουν, εξακολουθούν να τραβάνε την καρδιά σου με τους βαθύτερους τρόπους. Ο γλυκός μου Ody έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Όλα ευτυχώς είναι υπό έλεγχο τώρα αλλά σήμαινε μια ξαφνική αλλαγή σχεδίων… έπρεπε να ξεχάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα μας με την οικογένεια και να τρέξουμε στη Φλωρεντία για να είμαστε δίπλα του και να τον φέρουμε σπίτι. Ήταν στρατιώτης και τώρα δεν πετάει για ένα μήνα, έτσι κάναμε το μακρύ ταξίδι πίσω στο Λονδίνο με τρένο. Όχι ακριβώς το Πάσχα που είχαμε φανταστεί, αλλά απλά είμαι ευγνώμων που είναι ασφαλής και αναρρώνει. Είμαι τόσο βαθιά ευγνώμων στους υπέροχους γιατρούς και νοσοκόμες στη Φλωρεντία που τον φρόντισαν τόσο πολύ, και κυρίως στους αγαπημένους του φίλους που τον φρόντισαν μέχρι να φτάσουμε. Σημαίνει πραγματικά τόσα πολλά για μένα», έγραψε η Μαρί Σαντάλ.

