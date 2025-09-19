Θοδωρής Μαραντίνης: Πρότεινα να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με τη Σίσσυ Χρηστίδου - iefimerida.gr

Στις νομικές διαφορές που εξακολουθούν να έχουν με την πρώην σύζυγό του, Σίσσυ Χρηστίδου, αναφέρθηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι έχει προτείνει εξωδικαστική επίλυση των διαφορών του με την παρουσιάστρια πρώην σύζυγό του, εκφράζοντας την ελπίδα να κλείσει οριστικά αυτό το θέμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε και για τα επαγγελματικά του σχέδια για το άμεσο μέλλον, εξηγώντας ότι ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, βάζοντας μία άνω τελεία στους Onirama.

Θοδωρής Μαραντίνης για Σίσσυ Χρηστίδου: Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο

«Επειδή οι νομικές διαφορές στο διαζύγιό μου έχουν τραβήξει αρκετά και δυστυχώς έχει δημοσιοποιηθεί κιόλας, πήρα την απόφαση το καλοκαίρι και είπα ότι όλο αυτό θέλω να τελειώσει. Θέλω να γυρίσω σελίδα. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, ένα όμορφο παρελθόν, με λάθη και σωστά. Δεν θέλω να το συζητάω. Έχω κάνει πρόταση αυτή τη στιγμή να λυθούν εξωδικαστικά οι νομικές διαφορές με το διαζύγιό μου. Πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση σε όλο αυτό», είπε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Μαραντίνης για τις νομικές διαφορές με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μετά από έναν χωρισμό υπάρχουν μεταπτώσεις. Αρχικά μπορεί να υπάρχει θυμός, πόνος, μπορεί να υπάρχει προβληματισμός και αγωνία για το μεγάλωμα των παιδιών, οπότε νομίζω ότι είναι λογικό δύο άνθρωποι να περάσουν από διάφορα. Αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος και εγώ αυτό κρατάω τώρα, είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά. Είναι η μητέρα των παιδιών μου και αυτό υπάρχει μόνο», τόνισε ο τραγουδιστής σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά του σχέδια, ο Θοδωρής Μαραντίνης προχώρησε σε αποκαλύψεις: «Υπήρξαν φάσεις στη ζωή μου που έχω κάνει πράγματα και εκτός των Onirama. Το συγκρότημα είναι η οικογένειά μου. Όλο αυτό ήταν πολύ γεμάτο και μας χάρισε πολύ όμορφες στιγμές, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτώ να κάνω κάτι μόνος μου. Μετά το καλοκαίρι, όμως, έχω μπει σε μια φάση που θέλω να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου σε όλα, αρχίζω και ετοιμάζω κάποια πράγματα τα οποία θα κάνω μόνος μου. Θα μπει μια άνω τελεία στους Onirama. Νιώθω ότι είναι καλό και αναγκαίο για τη δική μου ψυχή αυτή τη στιγμή».