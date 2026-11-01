Μαράια Κάρεϊ: «Κήρυξε» την έναρξη των Χριστουγέννων με το καθιερωμένο βίντεο -«Ήρθε η ώρα!» - iefimerida.gr

Την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου ανακοίνωσε και φέτος η Μαράια Κάρεϊ, δημοσιεύοντας το καθιερωμένο εορταστικό της βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η τραγουδίστρια, γνωστή και ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων», ανάρτησε το νέο κλιπ αμέσως μετά το τέλος του Χάλογουιν, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα «Ήρθε η ώρα!!!!».
Το βίντεο ξεκινά με την ένδειξη «Νέα Υόρκη… 31 Οκτωβρίου» και μια αντίστροφη μέτρηση από τις 11:58 το βράδυ. Στη συνέχεια, η σκηνή μεταφέρεται σε μπαρ όπου πραγματοποιείται συναυλία punk rock, με τη Μαράια Κάρεϊ να εμφανίζεται στη σκηνή με έντονο μακιγιάζ και punk εμφάνιση, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Hermit».
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