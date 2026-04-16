Η Μάρα Ζαχαρέα στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στον «Ευαγγελισμό» -Η επίσκεψη στον Γιώργο Μυλωνάκη - iefimerida.gr

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου,﻿ και πολλοί είναι αυτοί που έσπευσαν να της συμπαρασταθούν.

Μεταξύ αυτών, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον «Ευαγγελισμό» για να μάθει τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και να σταθεί στο πλευρό της πολύ καλής φίλης της και συνεργάτιδας Τίνας Μεσσαροπούλου.

Και η Μάρα Ζαχαρέα κοντά στην Τίνα Μεσσαροπούλου

Από το πλευρό της συζύγου του Γιώργου Μυλωνάκη δεν θα μπορούσε να λείψει και η Μάρα Ζαχαρέα, η οποία εθεάθη να περνά την πόρτα του «Ευαγγελισμού» λίγη ώρα αργότερα. Άλλωστε, η διευθύντρια Ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου διατηρεί στενή φιλική σχέση με τη σύζυγο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η Μάρα Ζαχαρέα έξω από τον «Ευαγγελισμό»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Απριλίου.

Η στενή φιλία και οι διακοπές στην Πάρο

Να σημειωθεί ότι τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, την Τίνα Μεσσαροπούλου και τη Μάρα Ζαχαρέα τις συνδέει στενή φιλία. Μάλιστα, οι τρεις τους έκαναν πέρυσι κοινές διακοπές, όπως είδαμε σε φωτογραφίες τους.

Συγκεκριμένα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε αναρτήσει μία φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της με στενές της φίλες, ανάμεσά τους την Τίνα Μεσσαροπούλου και τη Μάρα Ζαχαρέα.

Με τη συνεργάτιδά της στο «Happy Day» η παρουσιάστρια είχε ανέκαθεν και φιλικές εκτός από επαγγελματικές σχέσεις, και το ίδιο ισχύει και για τη διευθύντρια ειδήσεων του Star.