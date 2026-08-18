Η Μαντόνα ξεπέρασε την Τέιλορ Σουίφτ στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV - iefimerida.gr

Η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, όπως έγινε γνωστό συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες στα MTV's Video Music Awards.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Μαντόνα κυριαρχεί στις φετινές υποψηφιότητες των MTV VMA, συγκεντρώνοντας 11 συνολικά. Διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τα βραβεία για το βίντεο της χρονιάς με το “Confessions II - The Film" και του καλλιτέχνη της χρονιάς.

Ξεπερνά τις 9 υποψηφιότητες της Τέιλορ Σουίφτ, με την οποία θα αναμετρηθεί για το κορυφαίο βραβείο. Η Μαντόνα μετρά ήδη 20 βραβεία VMA στην καριέρα της, με το πρώτο να απονέμεται το 1986.

Η σχέση της με τον θεσμό θεμελιώθηκε το 1984, στην πρώτη τελετή των VMA. Η ερμηνεία της στο «Like a Virgin» φορώντας νυφικό, αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία των βραβείων.

Στις υποψηφιότητες ξεχωρίζουν επίσης η Αριάνα Γκράντε και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με επτά η καθεμία. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή της 27ης Σεπτεμβρίου, μετά από διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού σε 13 κατηγορίες.

Πρόκειται για ακόμα μια διάκριση τέσσερις δεκαετίες αφότου η ερμηνεύτρια του «Material Girl» τοποθέτησε την εκδήλωση στον πολιτιστικό χάρτη με μια εμφάνιση που μονοπώλησε τα πρωτοσέλιδα.

Η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων του MTV, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το “Confessions II - The Film" και τον καλλιτέχνη της χρονιάς.

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Η Μαντόνα και οι 9 υποψηφιότητες της Τέιλορ Σουίφτ

Με αυτόν τον τρόπο επισκίασε τις 9 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε η Τέιλορ Σουίφτ, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το «The Fate of Ophelia» από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl».

Και οι δύο τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία Moon Person των VMA. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986 (όταν ακόμα δεν είχε γεννηθεί η Τέιλορ Σουίφτ, όταν της απονεμήθηκε το Video Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο.

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Το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το «Papa Don't Preach» και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία VMA στην καριέρα της.

Η εμβληματική εμφάνιση το 1984

Ήταν η εμφάνισή της στα πρώτα VMA, το 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νυφικό, με ζώνη που έφερε αγκράφα «Boy Toy» και κυλίστηκε στο πάτωμα τραγουδώντας το «Like a Virgin», υπερβαίνοντας τα όρια του τι θεωρούνταν αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή.

Δείτε την εμφάνιση της Μαντόνα στα VMA το 1984

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Φέτος βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη Σουίφτ, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιο εμπορικά επιτυχημένη περιοδεία όλων των εποχών. Η Σουίφτ ισοβαθμεί με την Μπιγιονσέ στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα VMA, έχοντας από 30 βραβεία η καθεμία.

Στο «παιχνίδι» Γκράντε και Κάρπεντερ

Άλλες υποψήφιες στα φετινά VMA είναι η Αριάνα Γκράντε, η οποία κέρδισε πέρυσι το VMA για το βίντεο της χρονιάς, και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Οι δύο καλλιτέχνιδες συγκέντρωσαν από επτά υποψηφιότητες.

Οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια τελετή που θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS και το MTV και θα μεταδοθεί μέσω streaming στην πλατφόρμα Paramount+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

