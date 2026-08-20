Μαντόνα: Ποια είναι τα έξι παιδιά της -Οι ξεχωριστές ιστορίες τους - iefimerida.gr

Η Μαντόνα έχει χτίσει μια οικογένεια έξι παιδιών, ισορροπώντας ανάμεσα στη μητρότητα, την καριέρα και μια πολυετή διαδρομή υιοθεσιών και αγάπης.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η μητρότητα αποτέλεσε για την Μαντόνα τη δυσκολότερη μάχη, καθώς προσπαθούσε να συνδυάσει την καριέρα με την ανατροφή των παιδιών της. Χαρακτήρισε τον ρόλο της μητέρας μια τέχνη που μαθαίνεται από τα λάθη και απαιτεί συνεχή, εξαντλητική προσπάθεια.

Η πρωτότοκη κόρη της, Λούρδη Λεόν, ακολούθησε δική της πορεία στη μόδα και τη μουσική. Η σχέση τους, αν και αρχικά τεταμένη, βελτιώθηκε με την Λούρδη να αναγνωρίζει την επιρροή της μητέρας της και να συνεργάζονται μουσικά.

Ο γιος της με τον Γκάι Ρίτσι, Ρόκο, μετά από μια δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια, ασχολείται πλέον με την τέχνη. Ακολούθησε η υιοθεσία του Ντέιβιντ από το Μαλάουι, με τον οποίο η Μαντόνα αισθάνεται τον ισχυρότερο δεσμό.

Η οικογένεια ολοκληρώθηκε με τις υιοθεσίες από το Μαλάουι. Πρώτα της Μέρσι Τζέιμς το 2009, για την οποία ίδρυσε και παιδιατρικό κέντρο, και αργότερα των δίδυμων Στέλλα και Έστερ το 2017, που έδειξαν ταλέντο στον χορό.

Πίσω από την εικόνα μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες σταρ της παγκόσμιας ποπ σκηνής βρίσκεται μια μητέρα έξι παιδιών, η οποία έχει μιλήσει επανειλημμένα για τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες που συνοδεύουν την ανατροφή μιας τόσο μεγάλης οικογένειας.

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Η Μαντόνα - η οποία φέτος το καλοκαίρι επισκέφθηκε τα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο - απέκτησε το πρώτο της παιδί, τη Λούρδη, το 1996 και στη συνέχεια η οικογένειά της μεγάλωσε με τον Ρόκο, τον Ντέιβιντ, τη Μέρσι και τις δίδυμες Στέλλα και Εστέρ.

Το 2017, όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του People, μίλησε ανοιχτά για την καθημερινότητά της με τα παιδιά της αλλά και για τη συναισθηματική διαδρομή που την οδήγησε στις υιοθεσίες.

«Μερικές φορές έκλεινα τα μάτια μου και σκεφτόμουν: “Γιατί η κουζίνα μου δεν είναι γεμάτη παιδιά που χορεύουν;”. Υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά που χρειάζονται ένα σπίτι», είχε πει. «Σκέφτηκα: “Τι περιμένω; Απλώς κάν’ το”».

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Η Μαντόνα για τη μητρότητα: «Η πιο δύσκολη μάχη»

Η τραγουδίστρια δεν έχει κρύψει ότι η μητρότητα υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής της.

Τον Ιανουάριο του 2023 δήλωσε στο Vanity Fair ότι το να μεγαλώνει τα παιδιά της «ήταν η πιο δύσκολη, η σκληρότερη μάχη», παραδεχόμενη ότι ακόμη προσπαθούσε να καταλάβει πώς μπορεί να συνδυάζει τον ρόλο της μητέρας με την απαιτητική επαγγελματική της ζωή.

«Όποιος κι αν είσαι, το να αποκτάς παιδιά και να τα μεγαλώνεις είναι μια μορφή τέχνης», είχε εξηγήσει. «Κανείς δεν σου δίνει εγχειρίδιο. Πρέπει να μαθαίνεις από τα λάθη σου. Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί πολύ χρόνο και είναι εξαντλητικό, γιατί δεν υπάρχει ποτέ ξεκούραση».

Η Μαντόνα παρέα με τα έξι παιδιά της σε παλαιότερη φωτογραφία

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Λούρδη Λεόν

Η Λούρδη Λεόν γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1996 στο Λος Άντζελες και είναι κόρη της Μαντόνα και του τότε συντρόφου της, προσωπικού γυμναστή Κάρλος Λεόν.

Η πρωτότοκη κόρη της τραγουδίστριας αποτέλεσε από νωρίς πηγή έμπνευσης για εκείνη. Η Μαντόνα έγραψε για τη Λούρδη το τραγούδι «Little Star», το οποίο συμπεριλήφθηκε στο βραβευμένο με Grammy άλμπουμ Ray of Light του 1998.

Μεγαλώνοντας, η Λούρδη ακολούθησε τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Έχει συνεργαστεί με τη σειρά Savage x Fenty της Ριάνα, καθώς και με Burberry, Marc Jacobs, Swarovski και Mugler, ενώ έχει εμφανιστεί στις σελίδες των Vogue και Vanity Fair.

Έχει επίσης εργαστεί ως μοντέλο για το brand Dion Lee. Τον Αύγουστο του 2023 συμμετείχε σε μια τολμηρή καμπάνια για τη νέα συλλογή τσαντών της εταιρείας, ποζάροντας σχεδόν γυμνή σε σειρά φωτογραφιών.



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Ο Ρόκο με τη μεγαλύτερη ετεροθαλή αδελφή του, Λούρδη Λεόν

Η σχέση της με τη μητέρα της δεν ήταν πάντοτε απλή. Η Λούρδη είχε περιγράψει τη Μαντόνα ως «μανιακή με τον έλεγχο» όταν η ίδια ήταν μικρότερη, ωστόσο αργότερα δήλωσε ότι έμαθε να εκτιμά το πόσο μπροστά από την εποχή της υπήρξε και πόσο ενδυναμωτική ήταν για άλλες γυναίκες.

«Δεν το κατάλαβα πλήρως μέχρι να συνειδητοποιήσω τη σημασία της ενδυνάμωσης και το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα», είχε πει στο Interview Magazine το 2021.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη Μαντόνα ως τον πιο εργατικό άνθρωπο που έχει γνωρίσει, αστειευόμενη ότι η ίδια δεν κληρονόμησε την εργασιακή της ηθική, αλλά «τα θέματα ελέγχου».

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Η Λούρδη ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της

Τον Αύγουστο του 2022, η Λούρδη έκανε το πρώτο της βήμα στη μουσική κυκλοφορώντας το debut single «Lock&Key».

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς τράβηξε τα βλέμματα στα εγκαίνια της έκθεσης Thierry Mugler: Couturissime στο Brooklyn Museum, φορώντας μια διάφανη μαύρη ολόσωμη δημιουργία Mugler και έναν σταυρό, σε μια εμφάνιση που παρέπεμπε στην εμβληματική εποχή του «Like A Prayer» της μητέρας της.

Λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα όταν έφτασε αργοπορημένη στην επίδειξη του Marc Jacobs στη Νέα Υόρκη. Παρά τις φωνές των παπαράτσι που ζητούσαν από την ασφάλεια να την αφήσει να περάσει, δεν της επετράπη η είσοδος.

Τον Οκτώβριο του 2023, η Μαντόνα γιόρτασε τα 27α γενέθλια της Λούρδη με ένα βίντεο στο Instagram, το οποίο περιλάμβανε στιγμιότυπα από την παιδική της ηλικία και στιγμές κατά τις οποίες περίμενε τη μητέρα της να επιστρέψει από περιοδεία.

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«Σε ευχαριστώ που με επέλεξες για μητέρα σου! Με έσωσες! Χρόνια πολλά, Μικρό μου Αστέρι!», έγραψε.

Το τραγούδι μητέρας και κόρης

Τον Ιούνιο του 2026, η Μαντόνα αποκάλυψε σε συνέντευξή της στον Graham Norton στο BBC Radio 2 ότι η Λούρδη τής είχε προτείνει να γράψουν μαζί ένα τραγούδι.

Αρχικά δίστασε, καθώς δεν ήθελε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η κόρη της εκμεταλλευόταν τα προνόμια που προέκυπταν από τη διάσημη μητέρα της.

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Τελικά, όπως είπε, χάρηκε ιδιαίτερα με την πρόταση, καθώς η συνεργασία τους έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τα συναισθήματα της Λούρδης γύρω από το γεγονός ότι μεγάλωσε με μια μορφή «έμμεσης φήμης» εξαιτίας της καριέρας της Μαντόνα.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η κόρη της πάλευε με αυτά τα συναισθήματα σε όλη την εφηβεία της και ότι η ίδια η Λούρδη χαρακτήρισε τη συγγραφή του τραγουδιού μια πιθανή «θεραπευτική εμπειρία», στην οποία καθεμία θα μπορούσε να εκφράσει ακριβώς όσα αισθανόταν.

Λούρδη Λεόν, Μαντόνα / Φωτογραφία: AP Photo/Aurelien Morissard

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Ρόκο Ρίτσι

Μετά τον χωρισμό της από τον Κάρλος Λεόν το 1997, η Μαντόνα άρχισε το 1998 να έχει σχέση με τον σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι.

Ο γιος τους, Ρόκο, γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 11 Αυγούστου 2000. Η Μαντόνα και ο Γκάι Ρίτσι παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά και χώρισαν το 2008.

Το 2012, ο Ρόκο είχε χαρακτηρίσει τη Μαντόνα «καλή μητέρα», λέγοντας στην Έλεν ΝτιΤζένερις ότι ήταν «πολύ αυστηρή, αλλά με καλό τρόπο».

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Εκείνη την εποχή ταξίδευε μαζί της στις περιοδείες της και συνέχιζε τα μαθήματά του με ιδιωτικό δάσκαλο. Αργότερα αποφάσισε να εγκατασταθεί με τον πατέρα του στο Λονδίνο, προκειμένου να φοιτήσει σε ένα παραδοσιακό σχολείο.

Η απόφασή του προκάλεσε ένταση με τη μητέρα του και εξελίχθηκε σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλειά του ανάμεσα στη Μαντόνα και τον Γκάι Ρίτσι. Ωστόσο, μέχρι τον Ιούνιο του 2016 η σχέση μητέρας και γιου είχε αποκατασταθεί.

Σήμερα, ο Ρόκο έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ και την υποκριτική, ενώ έχει αναπτύξει και σημαντική δραστηριότητα ως ζωγράφος.

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Η πιο πρόσφατη έκθεσή του πραγματοποιήθηκε το 2024 στο Μαϊάμι. Σύμφωνα με τη Μαντόνα, η συλλογή έργων με τίτλο «Pack A Punch» ήταν εμπνευσμένη από μαχητές του Muay Thai.

Ντέιβιντ

Ο Ντέιβιντ γεννήθηκε στο Μαλάουι στις 24 Σεπτεμβρίου 2005.

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Το 2006, η Μαντόνα ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση Raising Malawi και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησε ανθρωπιστικό ταξίδι στη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, εκείνη και ο Γκάι Ρίτσι αποφάσισαν να υιοθετήσουν τον ενός έτους Ντέιβιντ από το Home of Hope, ορφανοτροφείο στην πρωτεύουσα Λιλόνγκουε.

Η διαδικασία προκάλεσε νομικές περιπλοκές, καθώς η νομοθεσία του Μαλάουι προέβλεπε ότι οι θετοί γονείς έπρεπε να ζήσουν στη χώρα για τουλάχιστον 18 μήνες προκειμένου να αποκτήσουν καθεστώς κατοίκου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη υιοθεσία.

Τελικά, η υιοθεσία εγκρίθηκε στις 28 Μαΐου 2008.

Ο γιος της Μαντόνα, Ντέιβιντ / Φωτογραφία: Madonna Instagram

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«Είναι το παιδί με το οποίο έχω τα περισσότερα κοινά»

Το 2019, η Μαντόνα είχε μιλήσει στο British Vogue για τον ιδιαίτερο δεσμό που αισθάνεται ότι έχει με τον Ντέιβιντ.

«Είναι εκείνος με τον οποίο έχω τα περισσότερα κοινά», είχε δηλώσει. «Νιώθω ότι με καταλαβαίνει. Έχει περισσότερο από το DNA μου από οποιοδήποτε άλλο παιδί μου μέχρι σήμερα».

Μεγαλώνοντας, ο Ντέιβιντ συμμετείχε αρκετές φορές στις εμφανίσεις της μητέρας του. Τον Ιούνιο του 2022 ανέβηκε μαζί της στη σκηνή σε εκδήλωση για το Pride της Νέας Υόρκης, παρουσιάζοντας τόσο τις χορευτικές του ικανότητες όσο και το χιούμορ του.

Τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η Μαντόνα μίλησε με ενθουσιασμό για το στιλ του στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Η Μαντόνα με τον μικρό Ντέιβιντ / Φωτογραφία: AP Photo/Karel Prinsloo, file

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Όπως είπε, ο γιος της μπορεί να φορέσει σχεδόν οτιδήποτε και να δείχνει εξαιρετικά κομψός, ενώ αστειεύτηκε πως φοράει ακόμη και δικά της ρούχα και δείχνει καλύτερος από εκείνη.

Για τα 18α γενέθλιά του, η τραγουδίστρια διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι, με μία από τις τούρτες να έχει πάνω της το πρόσωπό του.

«Μεγαλώνεις και γίνεσαι ένας πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος! Είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα! Λάμπεις σαν το πιο φωτεινό αστέρι», είχε γράψει στο Instagram.

Τον Μάιο του 2024, ενώ συνόδευε τη Μαντόνα στην περιοδεία Celebration, ο Ντέιβιντ επισκέφθηκε το Paisley Park, το θρυλικό στούντιο του Prince. Σε ανάρτηση στο Instagram, η οποία αργότερα διαγράφηκε, χαρακτήρισε την επίσκεψη μία από τις καλύτερες εμπειρίες της περιοδείας. Όπως έγραψε, το να καθίσει στο στούντιο του Prince και να παίξει στη σκηνή του ήταν «ένα πραγματικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

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Μέρσι Τζέιμς

Η Τσιφούντο «Μέρσι» Τζέιμς γεννήθηκε στο Μαλάουι στις 22 Ιανουαρίου 2006.

Μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της από τον Γκάι Ρίτσι το 2008, η Μαντόνα υπέβαλε τον Μάιο του 2009 αίτηση για να υιοθετήσει τη Μέρσι ως ανύπαντρη μητέρα από ορφανοτροφείο στο Μπλαντάιρ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε αρχικά την αίτησή της, ωστόσο τον Ιούνιο του ίδιου έτους η υιοθεσία εγκρίθηκε.

Τον Ιούλιο του 2017, η Μαντόνα εγκαινίασε το Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care, το πρώτο κέντρο παιδοχειρουργικής και παιδιατρικής εντατικής θεραπείας στο Μαλάουι.

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Η Μαντόνα με την κόρη της, Μέρσι / Φωτογραφία: Madonna Instagram

Τον Ιανουάριο του 2022, η Mercy γιόρτασε τα 16α γενέθλιά της με επίσκεψη στο Six Flags Magic Mountain και σε έκθεση αφιερωμένη στον Tupac Shakur.

«Χρόνια πολλά, Τσιφούντο Μέρσι Τζέιμς», είχε γράψει η Μαντόνα στο Instagram, αποκαλώντας την κόρη της «το πιο καλόκαρδο, σκεπτικό και μαγικό κορίτσι στον πλανήτη» και προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει καμία σαν εκείνη».

Έναν χρόνο αργότερα, για τα 17α γενέθλιά της, η οικογένεια γιόρτασε με δύο δείπνα, ένα σε πολυτελές εστιατόριο και ένα στο σπίτι.

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«Χρόνια πολλά, Τσιφούντο. Σε αγαπάμε!», έγραψε τότε η Μαντόνα.

Στέλλα και Έστερ

Οι Στέλλα και Έστερ γεννήθηκαν στο Μαλάουι στις 24 Αυγούστου 2012.

Η Μαντόνα υιοθέτησε τις δίδυμες τον Φεβρουάριο του 2017, όταν ήταν πέντε ετών, ολοκληρώνοντας έτσι την οικογένεια των έξι παιδιών της.

Μιλώντας στο People για την προσαρμογή τους, είχε πει ότι ήταν «σαν να βρίσκονταν πάντα εκεί» και πως δεν χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να συνηθίσουν τη νέα τους ζωή.

«Με τον καιρό έμαθαν ότι είμαι η μητέρα τους και ότι τίποτα δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό», είχε προσθέσει.

Οι Στέλλα και Έστερ όταν ήταν μικρές / Φωτογραφία: Madonna Instagram

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Καθώς μεγάλωναν, οι δύο αδελφές άρχισαν να αναπτύσσουν τα δικά τους ταλέντα. Η Μαντόνα έχει παρουσιάσει στα social media τις ικανότητες της Στέλλα στο πιάνο, ενώ και οι δύο δίδυμες έχουν ξεχωρίσει για τον χορό τους, όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός τους, Ντέιβιντ.

Όταν τα κορίτσια έκλεισαν τα 10 τον Αύγουστο του 2022, η Μαντόνα δημοσίευσε στο Instagram ένα slideshow με φωτογραφίες και βίντεο από τη ζωή τους.

«Χρόνια πολλά, Estere και Stella Mwale! Και οι δύο φέρνετε τόση αγάπη, γέλιο και φως στις ζωές όλων μας», έγραψε.

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Για την περίσταση διοργάνωσε επίσης ένα μεγάλο πάρτι με θέμα τις περούκες και μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media. Σε μία από τις φωτογραφίες, οι δίδυμες πόζαραν μαζί με τα αδέλφια τους, Ντέιβιντ και Μέρσι, φορώντας εντυπωσιακές γιορτινές περούκες.

Τον Ιούνιο του 2023, οι Στέλλα και Έστερ αποφοίτησαν από το δημοτικό σχολείο. Η Μαντόνα ανάρτησε φωτογραφία τους με μπλε τήβεννο και καπέλο αποφοίτησης, γράφοντας με υπερηφάνεια: «2 Kweens!!!! Χαρούμενη αποφοίτηση!».