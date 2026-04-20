Ο τρελός χορός της Μαντόνα στο Coachella -«Συναγωνίζεται την Μπρίτνεϊ, ποια θα κερδίσει;» την τρολάρουν στα social - iefimerida.gr

Η Μαντόνα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ξέρει πώς να κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας - ακόμη και μέσα στο πλήθος.



Η 67χρονη ποπ σταρ έγινε viral αφότου εντοπίστηκε να χορεύει στο μουσικό φεστιβάλ Coachella αυτό το Σαββατοκύριακο, διασκεδάζοντας ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.



Ο τρελός χορός της Μαντόνα: «Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 17 χρόνων;»

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαντόνα φαίνεται να κινείται με ενέργεια στον ρυθμό της μουσικής, φορώντας ένα oversized γούνινο παλτό σε συνδυασμό με μαύρες μπότες, πλήρως απορροφημένη από τη δυναμική ατμόσφαιρα του φεστιβάλ.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός αυτός της Μαντόνα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με τα σχόλια να μην είναι μόνο θετικά. Κάτω από το βίντεο, κάποιος αναρωτήθηκε «γιατί η 67χρονη Μαντόνα συμπεριφέρεται σαν 17χρονη;», ενώ άλλοι χρήστες εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για τον ανέμελο χορό της.



Την τρόλαραν οι φαν: «Πρέπει πάντα να είναι το κέντρο της προσοχής»

«Ξέρουμε τι έχει πετύχει στη βιομηχανία, δεν χρειάζονται αυτά τα παιδιάστικα καμώματα, αλλά ο καθένας όπως θέλει - ζήσε και άσε τους άλλους να ζουν» έγραψε ένας άλλος χρήστης. Ένας ακόμη σημείωσε: «Το παρακάνει λίγο με τον χορό στα 67», ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Συναγωνίζεται την Μπρίτνεϊ!!! Τρελός χορός… ποια θα κερδίσει;». «Πάντα πρέπει να είναι το κέντρο της προσοχής» ήταν το σχόλιο κάποιου άλλου.

Ωστόσο, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. Κάποιοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την ανεμελιά της, με έναν να γράφει: «Με όλα όσα έχει πετύχει… ας ζει όπως θέλει», ενώ άλλοι προσέγγισαν την κατάσταση με χιούμορ, με σχόλια όπως: «Το ρομπότ από το ''Lost in Space'';». Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Φαίνεται εντελώς γελοίο και, αν κρίνουμε από το πρόσωπό της, δεν μοιάζει καν να το απολαμβάνει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργότερα πάντως, η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με τον κόσμο να την αποθεώνει.