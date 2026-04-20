Ο τρελός χορός της Μαντόνα στο Coachella -«Συναγωνίζεται την Μπρίτνεϊ, ποια θα κερδίσει;» την τρολάρουν στα social - iefimerida.gr

Η Μαντόνα αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι ξέρει πώς να κλέβει τα φώτα της δημοσιότητας - ακόμη και μέσα στο πλήθος.
Η 67χρονη ποπ σταρ έγινε viral αφότου εντοπίστηκε να χορεύει στο μουσικό φεστιβάλ Coachella αυτό το Σαββατοκύριακο, διασκεδάζοντας ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.
Ο τρελός χορός της Μαντόνα: «Γιατί συμπεριφέρεται σαν να είναι 17 χρόνων;»
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαντόνα φαίνεται να κινείται με ενέργεια στον ρυθμό της μουσικής, φορώντας ένα oversized γούνινο παλτό σε συνδυασμό με μαύρες μπότες, πλήρως απορροφημένη από τη δυναμική ατμόσφαιρα του φεστιβάλ.
Ωστόσο, ο ενθουσιασμός αυτός της Μαντόνα προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με τα σχόλια να μην είναι μόνο θετικά. Κάτω από το βίντεο, κάποιος αναρωτήθηκε «γιατί η 67χρονη Μαντόνα συμπεριφέρεται σαν 17χρονη;», ενώ άλλοι χρήστες εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για τον ανέμελο χορό της.
Την τρόλαραν οι φαν: «Πρέπει πάντα να είναι το κέντρο της προσοχής»
«Ξέρουμε τι έχει πετύχει στη βιομηχανία, δεν χρειάζονται αυτά τα παιδιάστικα καμώματα, αλλά ο καθένας όπως θέλει - ζήσε και άσε τους άλλους να ζουν» έγραψε ένας άλλος χρήστης. Ένας ακόμη σημείωσε: «Το παρακάνει λίγο με τον χορό στα 67», ενώ ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Συναγωνίζεται την Μπρίτνεϊ!!! Τρελός χορός… ποια θα κερδίσει;». «Πάντα πρέπει να είναι το κέντρο της προσοχής» ήταν το σχόλιο κάποιου άλλου.
Ωστόσο, δεν ήταν όλοι αρνητικοί. Κάποιοι θαυμαστές υπερασπίστηκαν την ανεμελιά της, με έναν να γράφει: «Με όλα όσα έχει πετύχει… ας ζει όπως θέλει», ενώ άλλοι προσέγγισαν την κατάσταση με χιούμορ, με σχόλια όπως: «Το ρομπότ από το ''Lost in Space'';». Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Φαίνεται εντελώς γελοίο και, αν κρίνουμε από το πρόσωπό της, δεν μοιάζει καν να το απολαμβάνει».
Αργότερα πάντως, η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, με τον κόσμο να την αποθεώνει.