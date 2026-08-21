Το βίντεο της Μαντόνα με τις καλύτερες στιγμές από τις διακοπές της στην Ελλάδα: Παραδοσιακοί χοροί, ντέφι, βουτιές και τούρτες - iefimerida.gr

Τα πιο ξεχωριστά γενέθλιά της φαίνεται πως πέρασε η Μαντόνα φέτος στην Ελλάδα.



Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε φέτος την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της και επισκέφθηκε την Κέρκυρα, τα Μετέωρα αλλά και την Πάτμο και μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα βίντεο από τους εορτασμούς.



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Μετά τις φωτογραφίες που ανέβασε στα social media της από το κεντρικό πάρτι που έγινε σε μεζεδοπωλείο του χωριού Κουραμάδες της Κέρκυρας, τώρα ήρθε η ώρα να μοιραστεί και ένα βίντεο από τις συνολικές της διακοπές στην Ελλάδα.



Η Μαντόνα αναπολεί τις διακοπές της στην Ελλάδα -Δείτε το βίντεο

Σε αυτό περιλαμβάνονται πολλά στιγμιότυπα με την ίδια να σβήνει κεράκια από διάφορες τούρτες για τα γενέθλιά της, τους φίλους της – ανάμεσά της και κάποια από τα παιδιά της, καθώς και τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις – αλλά και τις βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιονίου. Μοιράστηκε επίσης ένα απόσπασμα από την άφιξή της με ελικόπτερο στα Μετέωρα και συγκεκριμένα στη Ιερά Μονή Βαρλαάμ, αλλά και το εσωτερικό του ναού, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα δείχνουν τη Μαντόνα να παίζει ντέφι και να χορεύει με την παρέα της παραδοσιακούς χορούς.



Η Μαντόνα με 5 από τα παιδιά της

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«Είναι τα γενέθλιά μου. Σηκωθείτε όλοι και χορέψτε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η «βασίλισσα της ποπ».

