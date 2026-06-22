Όταν ο Μανόλης Παντελιδάκης βρέθηκε ανάμεσα σε Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή: «Θέλω να το κάνεις κι ας μην το υπογράψεις» - iefimerida.gr

Ένα μεγάλο δίλημμα συνάντησε ο Μανόλης Παντελιδάκης όταν είχε συνεργασία με την Άννα Βίσση και ξαφνικά προέκυψε ενδιαφέρον από τη Δέσποινα Βανδή.

Ο γνωστός σκηνογράφος μίλησε για τις συνεργασίες του με σημαντικά ονόματα από τον χώρο του θεάματος καθώς και για το καμαρίνι που δημιουργήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα θυμάται καλλιτέχνες της δικής του γενιάς με τους οποίους ξεκίνησαν την ίδια περίοδο και οι οποίοι επηρέασαν τον τρόπο διασκέδασης, χαρακτηρίζοντάς τους ως ανθρώπους πολύ ροκ».

Η Άννα Βίσση, το Λονδίνο και η Δέσποινα Βανδή

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην κάμερα του «Buongiorno», κάποια στιγμή προέκυψε η συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδή, χωρίς να το μάθει, όμως, η Άννα Βίσση: «Τότε, η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο και αποφασίζει να γυρίσει. Ο παραγωγός της Δέσποινας Βανδή, την οποία δεν είχα δει ποτέ, μου ζήτησε να κάνουμε αυτήν τη συνεργασία. Αφού η Άννα θα βρισκόταν στο Λονδίνο, θα έμενε εκεί, είπα ναι. Η Άννα όμως αποφασίζει να γυρίσει. Είπα “δεν μπορώ να το κάνω αυτό”. Η Δέσποινα Βανδή βεβαίως είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και ένας πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης, και μου είπε “εμένα δεν με πειράζει να το κάνεις κρυφά, χωρίς να το υπογράψεις. Θέλω να το κάνεις κι ας μην το υπογράψεις”. Και δέχτηκα».

Δείτε το βίντεο

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μανόλης Παντελιδάκης αναφέρθηκε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Ήταν μία πολύ τιμητική πρόσκληση από το Δημοτικό Θέατρο, και μάλιστα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ήθελαν να αιχμαλωτίσουμε το τελευταίο βλέμμα της Αλίκης στον καθρέφτη πριν βγει στην σκηνή. Τις τελευταίες κινήσεις της, την πούδρα της, το κραγιόν της, το τελευταίο χτένισμα και έβγαινε στο κοινό. Αυτήν την στιγμή κι έπειτα, έπαυε να είναι η Αλίκη και ήταν η Βουγιουκλάκη. Ήταν η σταρ από την στιγμή που βγαίνει από εκεί. Οπότε, ήθελα ο κόσμος που θα βλέπει αυτό το καμαρίνι, να νιώθει αμέσως τον αέρα αυτής της σταρ».

«Άλλαξε πάρα πολύ την έννοια του πώς διασκεδάζουμε στην Αθήνα»

Στη συνέχεια μίλησε για την καλλιτεχνική παρέα που άλλαξε πολλά στη νυχτερινή Αθήνα: «Ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Λίνα Νικολακοπούλου είναι οι άνθρωποι που ξεκινήσαμε μαζί. Και μετά προστέθηκε στην παρέα ο Ανδρέας, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Γίναμε αυτή η παρέα που για μένα άλλαξε πάρα πολύ την έννοια του πώς διασκεδάζουμε στην Αθήνα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ροκ».

Ο Μανόλης Παντελιδάκης συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες σκηνογράφους και ενδυματολόγους της γενιάς του, με μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες στο θέατρο, τη μουσική σκηνή, την τηλεόραση και τις μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές.

