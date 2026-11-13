Mαμά για πρώτη φορά η Avril Lavigne: Η τρυφερή φωτογραφία για τη γέννηση της κόρης της -«Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Avril Lavigne, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια καλωσόρισε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η 42χρονη σταρ μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα για την γέννηση της κόρης της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

Σε μία από αυτές, η Lavigne και ο σύντροφός της κρατούν απαλά το χεράκι του νεογέννητου μωρού τους, ενώ στην άλλη η τραγουδίστρια έχει στην αγκαλιά της τη μικρή της κόρη.

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Μια ακόμη φωτογραφία ξεχώρισε, καθώς απεικονίζει τρία ζευγάρια καρό Vans πάνω σε ένα skateboard.

«Η μικρή μας πριγκίπισσα έφτασε», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, ανακοινώνοντας τον ερχομό της κόρης της. Μέχρι στιγμής, η τραγουδίστρια δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα του πατέρα του παιδιού.

Η εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή

Τον Μάιο του 2024, η Avril Lavigne είχε βρεθεί καλεσμένη στο podcast «Call Her Daddy», όπου μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις της. Απαντώντας σε ερωτήσεις της παρουσιάστριας Alex Cooper, είχε δηλώσει με αυτοπεποίθηση πως θεωρεί τον εαυτό της εξαιρετική σύντροφο.

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«Δεν έκανα ποτέ πραγματικά περιστασιακές σχέσεις. Ήμουν πάντα σε κάποια αρκετά σοβαρή σχέση», είχε εξομολογηθεί.

Στη συνέχεια, η οκτώ φορές υποψήφια για βραβείο Grammy είχε περιγράψει τον εαυτό της ως μια γυναίκα που απολαμβάνει τη μαγειρική, τη διακόσμηση και τη φροντίδα του σπιτιού.

«Θα έβγαινα ραντεβού με τον εαυτό μου. Μαγειρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με το σπίτι και τη διακόσμηση, ενώ περνάω πολύ όμορφα με όλα αυτά», είχε αναφέρει.

«Το πιο σημαντικό είναι να βρεις κάποιον με τον οποίο ταιριάζεις. Προφανώς, όλα αυτά ακούγονται κλισέ, αλλά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί, αν δεν υπάρχει, δεν πρόκειται ποτέ να αισθανθείς ασφάλεια και σταθερότητα μέσα στη σχέση σου. Θα βρίσκεσαι διαρκώς σε μια κατάσταση αναστάτωσης», συμπλήρωσε.