Μαλλιωτάκη: «Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου στο Instagram -Δικές μου είναι ότι θέλω κάνω» - iefimerida.gr

Η Πόπη Μαλλιωτάκη αποφάσισε να δώσει απάντηση σε όσους την επικρίνουν για τις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα social media.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, ξεκαθάρισε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιεί φίλτρα και να επεξεργάζεται τις εικόνες της, τονίζοντας ότι είναι απόλυτα δικαιωματικό να κάνει ό,τι θέλει με τις προσωπικές της φωτογραφίες.

«Καλά κάνω και πειράζω τις φωτογραφίες μου. Δικές μου είναι και ό,τι θέλω θα κάνω. Δεν το έχω αρνηθεί και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να με νοιάζει τι πιστεύει ο καθένας για την εικόνα μου», δήλωσε η Πόπη Μαλλιωτάκη, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται συχνά για τις αναρτήσεις της.

Τα σχόλια των γυναικών που την ενόχλησαν

Ωστόσο, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ενόχλησή της για τα αρνητικά σχόλια, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από γυναίκες, κάτι που τη στεναχωρεί. «Με εκνευρίζει να βλέπω τέτοια σχόλια, ειδικά από γυναίκες. Είναι αξιολύπητο, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτή η κριτική μεταξύ μας», ανέφερε με έντονη απογοήτευση.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη έκλεισε την τοποθέτησή της, υπογραμμίζοντας πως παρά τις επικρίσεις, δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο που δημοσιεύει τις φωτογραφίες της, καθώς πιστεύει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται όπως επιθυμεί στα social media.