Ζέτα Μακρυπούλια - Αντώνης Ρέμος: Κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από χρόνια -Η ευχή του τραγουδιστή στην παρουσιάστρια - iefimerida.gr

Ζέτα Μακρυπούλια και Αντώνης Ρέμος συνυπήρξαν ξανά μαζί τηλεοπτικά μετά από χρόνια, σε μια έκπληξη της παρουσιάστριας προς τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από χρόνια

Μια απρόσμενη τηλεοπτική στιγμή σημειώθηκε στην εκπομπή «Moments» της Ζέτας Μακρυπούλια, όπου φιλοξενήθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ανάμεσα στις πολλές εκπλήξεις που είχε ετοιμάσει η παρουσιάστρια για τον στενό της φίλο, ξεχώρισε η εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου, με τον οποίο η Ζέτα Μακρυπούλια υπήρξε ζευγάρι για οκτώ χρόνια.

Οι εκπλήξεις για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Ζέτα Μακρυπούλια είχε συγκεντρώσει συνεργάτες, φίλους και συγγενείς του παρουσιαστή, οι οποίοι μίλησαν για εκείνον, αποκαλύπτοντας άγνωστες και ιδιαίτερες στιγμές από την πορεία του. Ανάμεσά τους και ο Αντώνης Ρέμος, καλός φίλος του Αρναούτογλου, του οποίου η παρουσία συζητήθηκε ιδιαίτερα λόγω του παρελθόντος του με τη Μακρυπούλια.

Το μήνυμα του Αντώνη Ρέμου

Ο τραγουδιστής μίλησε με θερμά λόγια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τονίζοντας τη βαθιά φιλία τους και τη στήριξη που έχουν προσφέρει ο ένας στον άλλον όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχηθεί «καλή επιτυχία» στη Ζέτα Μακρυπούλια για τη νέα της εκπομπή, σημειώνοντας ότι γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους εδώ και πολλά χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο.

Η συγκινητική αναφορά του Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, συγκινημένος από το μήνυμα του τραγουδιστή, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει μαζί, αναφερόμενος και στη δική του προσπάθεια να σταθεί δίπλα στον Ρέμο σε απαιτητικές περιόδους της ζωής του.

Η σχέση που απασχόλησε τη showbiz

Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Αντώνης Ρέμος υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και διήρκεσε περίπου οκτώ χρόνια, μέχρι τον χωρισμό τους το 2008, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης. Εκείνη την περίοδο υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για σχέδια γάμου, ωστόσο οι δυο τους τελικά ακολούθησαν διαφορετικούς δρόμους.