Ειδικός στη μακροζωία: «Όταν πίνουμε καφέ ακυρώνουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε την καύση λίπους» - iefimerida.gr

Τα τρόφιμα και τα ροφήματα που καταναλώνουμε καθημερινά, όπως ο καφές, επηρεάζονται άμεσα από τις συνθήκες της ζωής μας και τους στόχους της υγείας μας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Τα υψηλά επίπεδα στρες αυξάνουν την κορτιζόλη, μια ορμόνη επιβίωσης που ανεβάζει το σάκχαρο στο αίμα, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα υδατανθράκων του οργανισμού. Η κατανάλωση καφέ συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τον ειδικό.

Η συνεχής χρήση των αποθεμάτων υδατανθράκων εμποδίζει την καύση λίπους, μια διαδικασία που πραγματοποιείται κυρίως σε συνθήκες ηρεμίας, φυσιολογικής δραστηριότητας και χαμηλής φλεγμονής στον οργανισμό. Έτσι, το σώμα δεν μεταβολίζει το αποθηκευμένο λίπος.

Η χρήση του καφέ για την ενεργοποίηση των διαδικασιών της κορτιζόλης προσφέρει μια φαινομενική ενέργεια. Αυτή η τεχνητή διέγερση, ωστόσο, ακυρώνει τη δυνατότητα του σώματος να εισέλθει σε κατάσταση καύσης λίπους, εμποδίζοντας την απώλεια βάρους.

Η κατανάλωση καφέ για την αντιμετώπιση του στρες δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το συγκαλύπτει. Η αίσθηση αυξημένης δραστηριότητας είναι παραπλανητική και είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα βαθύτερα αίτια πίσω από την ανάγκη για διέγερση.

Η υπερβολική κατανάλωση καφέ μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο για όσους επιδιώκουν την απώλεια βάρους, σύμφωνα με τις επισημάνσεις του ειδικού στη μακροζωία, δρος Σεμπαστιάν Λα Ρόσα.

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Όπως υπογραμμίζει σε πρόσφατο βίντεό του, παρά τα πολλαπλά του οφέλη, ο καφές δεν αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο όταν ο κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της καύσης λίπους, ιδιαίτερα όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες.

Ο καφές και το άγχος

Ο δρ Λα Ρόσα εξηγεί το φυσιολογικό υπόβαθρο του φαινομένου, συνδέοντας την κατανάλωση του καφέ με τα επίπεδα του άγχους στον οργανισμό.

«Τα υψηλά επίπεδα στρες αυξάνουν μια ορμόνη που ονομάζεται κορτιζόλη, της οποίας η πραγματική λειτουργία είναι να μας βοηθά να ενεργοποιούμε μηχανισμούς σχεδιασμένους καθαρά για την επιβίωση», αναφέρει ο ειδικός, συμπληρώνοντας ότι «αυτό αυξάνει το επίπεδο σακχάρου στο αίμα μας, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα υδατανθράκων που διαθέτουμε».

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Αυτός ο μηχανισμός επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία μεταβολισμού του λίπους, επισημαίνεται στο as.com. Όπως εξηγεί ο γιατρός, «αν ζεις συνέχεια χρησιμοποιώντας αυτά τα αποθέματα, φυσικά δεν καταφέρνεις να κάψεις λίπος. Κανονικά καίμε λίπος όταν είμαστε ήρεμοι, έχουμε μια νορμάλ δραστηριότητα και χαμηλή φλεγμονή...».

Φαινομενική ενέργεια και καύση λίπους

Στη συνέχεια προσθέτει ότι «όταν χρησιμοποιούμε τον καφέ για να διεγείρουμε αυτές τις διεργασίες της κορτιζόλης που μας προσφέρουν φαινομενική ενέργεια, ακυρώνουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε αυτή την καύση λίπους».

Το συμπέρασμα του ειδικού είναι σαφές όσον αφορά τη χρήση του ροφήματος σε περιόδους έντονου άγχους. «Αν καταφεύγεις στον καφέ για να συνεχίσεις να λειτουργείς όταν είσαι στρεσαρισμένος... Το να νιώθεις πιο δραστήριος δεν σημαίνει ότι έχεις λύσει αυτό το στρες. Αξίζει τον κόπο να κοιτάξεις τι κρύβεται πίσω από αυτή την ανάγκη για διέγερση», καταλήγει ο δρ Λα Ρόσα.

