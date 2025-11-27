Μακόλεϊ Κάλκιν: Θετικός σε ένα νέο σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι» με μία νέα, πρωτότυπη ιδέα - iefimerida.gr

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον εμβληματικό ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ για ένα νέο σίκουελ του «Μόνος στο Σπίτι», δηλώνοντας ότι δεν είναι «εντελώς αλλεργικός» στην ιδέα, αρκεί η πρόταση να είναι «ακριβώς το σωστό».

Η δήλωση του 45χρονου ηθοποιού ήρθε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A Nostalgic Night with Macaulay Culkin», στην οποία ο ίδιος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο.

«Θα μπορούσα να είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος, μεγαλώνοντας έναν γιο»

Ο Κάλκιν, ο οποίος έγινε παγκόσμια αναγνωρίσιμος στις αρχές της δεκαετίας του '90 μέσα από τον ρόλο του μικρού Κέβιν, δεν έκρυψε την προθυμία του να εξετάσει την προοπτική μιας νέας ταινίας, εφόσον η ιστορία αντανακλά το «σωστό πνεύμα». Όπως ανέφερε ο ηθοποιός, έχει ήδη σκεφτεί την ιδέα για την ταινία: «Θα μπορούσα να είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος, μεγαλώνοντας έναν γιο. Εργάζομαι πολύ και δεν του δίνω την προσοχή που χρειάζεται. Στο τέλος, το παιδί αρχίζει να τα παίρνει μαζί μου και με κλειδώνει έξω από το σπίτι», είπε, περιγράφοντας την ιδέα του σε συνέντευξή του.

Η ανατροπή

Στην πρωτοποριακή αυτή εκδοχή του Μόνος στο Σπίτι, η σχέση του Κέβιν με τον γιο του θα είναι στο επίκεντρο, με τον νεαρό Κέβιν να βρίσκεται σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, αντιμετωπίζοντας τον γιο του, ο οποίος αναλαμβάνει να «παγιδεύσει» τον πατέρα του μέσα στο σπίτι τους, λίγο πριν τις γιορτές. Ο Κάλκιν προσδιόρισε την υπόθεση λέγοντας ότι το σπίτι θα λειτουργούσε ως «μεταφορικό σχήμα» για την σχέση τους, με τον Κέβιν να προσπαθεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη και την αγάπη του παιδιού του.

Η πρόταση αυτή ανατρέπει την παραδοσιακή φόρμουλα του franchise, στο οποίο ο Κέβιν αναγκαζόταν να υπερασπιστεί το σπίτι από τους διάσημους ληστές. Αντ' αυτού, ο ίδιος αντιμετωπίζει την προκλητική «προστασία» του σπιτιού από τον γιο του.

Οι τεράστιες εμπορικές επιτυχίες

Η ταινία του 1990, Μόνος στο Σπίτι, και το σίκουελ του 1992, Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη, ήταν τεράστιες εμπορικές επιτυχίες, και καθιέρωσαν τον Κάλκιν ως έναν από τους πιο αγαπημένους παιδικούς σταρ της εποχής. Παρόλο που έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που τον είδαμε στο ρόλο του Κέβιν, ο ηθοποιός δεν αποκλείει την επιστροφή του, αρκεί το νέο σίκουελ να φέρει κάτι καινούργιο και ενδιαφέρον.

Αντίθετος ο Κολόμπους με τη δημιουργία νέας ταινίας

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης των δύο πρώτων ταινιών, Κρις Κολόμπους, είχε πρόσφατα δηλώσει ότι θεωρεί λάθος να επιχειρήσει κανείς να ξαναζωντανέψει το Μόνος στο Σπίτι σε μια νέα εκδοχή. «Αυτή η ταινία είναι ένα μοναδικό προϊόν της εποχής της και είναι δύσκολο να επαναληφθεί με την ίδια αυθεντικότητα», ανέφερε, προσθέτοντας πως η ταινία θα πρέπει να παραμείνει στην ιστορία ως έχει.