Η... οδυνηρή στιγμή του Μακόλεϊ Κάλκιν στα γυρίσματα του «Μόνος στο σπίτι»: «Με δάγκωσε ο Τζο Πέσι, έχω ακόμη σημάδι» - iefimerida.gr

Μία ιστορία από τα γυρίσματα με τον Τζο Πέσι στο «Μόνος στο σπίτι» αποκάλυψε σε εκδήλωση ο Μακόλεϊ Κάλκιν.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 35 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας, ο 45χρονος πλέον ηθοποιός συμμετείχε σε εκδήλωση όπου είπε ότι ο Πέσι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τον δάγκωσε τόσο δυνατά που ακόμη έχει μία ουλή στο σώμα του.

«Με δάγκωσε στη διάρκεια της πρόβας. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι δεν είμαι πραγματικά στην οθόνη με τον Τζο και τον Νταν (Στερν) για μεγάλο μέρος της ταινίας. Εκείνοι είναι αλλού και γυρίζουν τα πάντα. Εγώ, απλώς, μιλούσα στο κενό. Άρα, δεν τον ήξερα και τόσο καλά. Και είναι από τις τελευταίες μέρες των γυρισμάτων, και εγώ είμαι τόσο ευάλωτος, όχι απλώς ένα κανονικό εννιάχρονο παιδί - και λέει στον Νταν, “Θέλεις να πούμε τα λόγια;”. Με ρώτησε κι εμένα, κι εγώ ήμουν σε φάση, “Ναι, φυσικά”, γιατί δεν έχω καθόλου ατάκες σε εκείνη τη σκηνή» περιέγραψε αρχικά ο Κάλκιν.

Μιλούσε για τη σκηνή στην οποία ο Πέσι υποδύεται τον διαρρήκτη που απειλεί να δαγκώσει και να κόψει τα δάχτυλα του Κέβιν (Κάλκιν).

H στιγμή του δαγκώματος στην ταινία

«Είπε, “θα δαγκώσω αυτά τα δάχτυλα ένα ένα”, και μετά βύθισε τα δόντια του στο δάχτυλό μου. Εγώ έκανα “αααχ!” όπως θα έκανε ένα παιδί, και θα έπρεπε να βλέπατε το πρόσωπό του, γιατί αυτός ο σκληρός τύπος ξαφνικά ήταν “ωωω”, επειδή κατάλαβε ότι μόλις είχε δαγκώσει έναν εννιάχρονο. Έναν εννιάχρονο συνάδελφο. Φωνάξτε το HR», περιέγραψε, και συνέχισε: «Απλώς, είπε ''συγγνώμη”, και εγώ του είπα “ναι, εντάξει, απλά μην το ξανακάνεις”. Και ναι, πραγματικά άφησε σημάδι. Έχουν περάσει 35 χρόνια και έχω ακόμα αυτή τη μικρή λακκουβίτσα εδώ. Αυτό είναι το δόντι του Τζο. Όχι το χρυσό. Το κανονικό. Οπότε ναι, μου άφησε ένα σουβενίρ. Είναι μια ωραία ιστορία για να σας διηγούμαι τώρα. Αξίζει τον κόπο πλέον, αλλά τότε ήταν περισσότερο σε φάση “ποιος είναι αυτός ο τύπος;”. Δεν είχα δει καν το Raging Bull τότε».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει σκεφτεί ποτέ να πάρει εκδίκηση, εξομολογήθηκε πως του έχει περάσει η σκέψη από το μυαλό…