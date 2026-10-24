 Μάκης Μάτσας για Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν καλός αλλά περίεργος σαν άνθρωπος -Του τα συγχώρησα όλα» - iefimerida.gr
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Μάκης Μάτσας για Στέλιο Καζαντζίδη: «Ήταν καλός αλλά περίεργος σαν άνθρωπος -Του τα συγχώρησα όλα»

Ο Μάκης Μάτσας
Ο Μάκης Μάτσας / Φωτογραφία: NDP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες, θυελλώδεις και ιστορικές κόντρες στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας ήταν εκείνη του Στέλιου Καζαντζίδη με τον Μάκη Μάτσα.

  • Ο Μάκης Μάτσας, σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε στη δύσκολη σχέση του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, δηλώνοντας όμως ότι του συγχώρεσε τα πάντα καθώς συγκινήθηκε που ο τραγουδιστής τον σκεφτόταν στα τελευταία του.
  • Ο παραγωγός θυμήθηκε επίσης τη φιλική του σχέση με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Θάνο Μικρούτσικο, σημειώνοντας πως καλλιτέχνες όπως ο Πάριος και ο Νταλάρας ακόμη του απευθύνονται με σεβασμό.
  • Η δικαστική διαμάχη τους ξεκίνησε το 1972 εξαιτίας ενός δεσμευτικού συμβολαίου. Η ρήξη οδήγησε τον Καζαντζίδη σε εντεκάχρονη αποχή από τα στούντιο, καθώς η Minos εμπόδιζε νομικά κάθε νέα του συνεργασία.
  • Η λύση δόθηκε το 1987 με κυβερνητική τροπολογία που περιόρισε την ισχύ των συμβολαίων. Οι δύο πλευρές συμβιβάστηκαν και ο Καζαντζίδης επέστρεψε θριαμβευτικά με τον δίσκο «Ο Δρόμος της Επιστροφής».

Η συνεργασία τους σημαδεύτηκε από μια πολυετή δικαστική και προσωπική διαμάχη που κράτησε τον σπουδαίο τραγουδιστή μακριά από τα στούντιο ηχογράφησης για περίπου μία δεκαετία.

Μάκης Μάτσας: «Ταλαιπωρήθηκα με τον Καζαντζίδη»

Ο Μάκης Μάτσας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1 και θυμήθηκε εκείνη την ταραγμένη περίοδο:

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Αρχικά ανέφερε για τον εμβληματικό ερμηνευτή: «Δεν έχω δει κάποιον “Καζαντζίδη” δεύτερο. Ταλαιπωρήθηκα με τον Καζαντζίδη, αλλά του τα συγχωρώ όλα γιατί, όταν ήταν στα τελευταία του, ρωτούσε τη γυναίκα του: “Ο Μάκης τηλεφώνησε; Ρώτησε να δει τι κάνω;”. Με σκεφτόταν δηλαδή. Αυτό με συγκίνησε και του τα συγχώρησα όλα. Δεν του κρατάω καμία κακία διότι πιστεύω ότι, κατά βάθος, δεν ήταν κακός άνθρωπος ο Καζαντζίδης. Ήταν καλός αλλά περίεργος σαν άνθρωπος».

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Ορισμένοι, ακόμη, με λένε «κύριε Μάτσα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Μάκης Μάτσας αναφέρθηκε σε καλλιτέχνες με τους οποίους είχε αναπτύξει φιλική σχέση: «Μου λείπουν ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Θάνος Μικρούτσικος, με τον οποίο είχα συνδεθεί και φιλικά παρότι απέφευγα να διατηρώ φιλίες με καλλιτέχνες. Ορισμένοι, ακόμη, με λένε “κύριε Μάτσα”. Μετά από 60 χρόνια, καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Νταλάρας».

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Η διαμάχη που κράτησε έντεκα χρόνια

Η δικαστική διαμάχη του Στέλιου Καζαντζίδη με τη Minos και τον Μάκη Μάτσα ξεκίνησε το 1972, λόγω ενός εξαιρετικά δεσμευτικού συμβολαίου. Ο ερμηνευτής κατήγγειλε τους όρους ως «αποικιοκρατικούς», ενώ η εταιρεία τον κατηγορούσε για αθέτηση υποχρεώσεων και παράλογες οικονομικές απαιτήσεις.

Η ρήξη οδήγησε τον Καζαντζίδη σε 11 χρόνια αποχής από τα στούντιο (1976–1987), καθώς η Minos μπλόκαρε νομικά κάθε άλλη συνεργασία του. Το αδιέξοδο λύθηκε τελικά το 1987 με ειδική κυβερνητική τροπολογία που περιόρισε τη χρονική ισχύ των αποκλειστικών συμβολαίων. Οι δύο πλευρές συμβιβάστηκαν και ο Καζαντζίδης επέστρεψε θριαμβευτικά με τον δίσκο «Ο Δρόμος της Επιστροφής».

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