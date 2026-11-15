Μάκης Δελαπόρτας: «Όταν "έφυγε" η Αλίκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μετάνιωσε για πολλά»

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ μίλησε σε συνέντευξή του ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha και μίλησε για το ζευγάρι Αλίκη Βουγιουκλάκη – Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το «αίτημα» που είχε ο αείμνηστος σταρ προκειμένου να πει το «ναι» στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο».

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«Αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι έφυγε η Αλίκη, ο Δημήτρης μετάνιωσε για πολλά πράγματα που μπορεί να είχε πει. Σ’ αυτό το ζευγάρι υπήρχε πάντα αυτό το κάτι περίεργο, που κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ένα... αγαπομίσος», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Στην “Αλίκη στο Ναυτικό” και στη “Μανταλένα”, θυμάμαι πως δεν μιλιόντουσαν στα γυρίσματα. Περνάνε δύο χρόνια, έρχονται τα “Χτυποκάρδια στο θρανίο” και η Αλίκη θέλει διακαώς τον Παπαμιχαήλ για να παίξει τον ρόλο του καθηγητή. Τον παίρνει τηλέφωνο, εκείνος είναι ψυχρός και της αρνείται αρχικά γιατί σε όλες τις ταινίες το όνομά της ήταν πάνω από το δικό του» πρόσθεσε.

«Της είπε πως “αν θες να παίξουμε, Αλίκη μου, μαζί, θα μπουν τα ονόματά μας πριν από τον τίτλο. Και των δύο”. Νομίζω, λοιπόν, πως ήταν καθαρά επαγγελματικοί οι λόγοι που αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπόρεσαν να είναι μαζί για πάντα», κατέληξε ο Μάκης Δελαπόρτας.

