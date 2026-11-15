 Μάκης Δελαπόρτας: «Όταν "έφυγε" η Αλίκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μετάνιωσε για πολλά»
ΖΩΗ

Μάκης Δελαπόρτας: «Όταν "έφυγε" η Αλίκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μετάνιωσε για πολλά»

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ/Φωτογραφία Finos Film
Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ/Φωτογραφία Finos Film

Για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ μίλησε σε συνέντευξή του ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ο γνωστός καλλιτέχνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του Alpha και μίλησε για το ζευγάρι Αλίκη Βουγιουκλάκη – Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αποκαλύπτοντας μάλιστα και το «αίτημα» που είχε ο αείμνηστος σταρ προκειμένου να πει το «ναι» στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι έφυγε η Αλίκη, ο Δημήτρης μετάνιωσε για πολλά πράγματα που μπορεί να είχε πει. Σ’ αυτό το ζευγάρι υπήρχε πάντα αυτό το κάτι περίεργο, που κανένας δεν μπορούσε να εξηγήσει. Ένα... αγαπομίσος», είπε αρχικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Στην “Αλίκη στο Ναυτικό” και στη “Μανταλένα”, θυμάμαι πως δεν μιλιόντουσαν στα γυρίσματα. Περνάνε δύο χρόνια, έρχονται τα “Χτυποκάρδια στο θρανίο” και η Αλίκη θέλει διακαώς τον Παπαμιχαήλ για να παίξει τον ρόλο του καθηγητή. Τον παίρνει τηλέφωνο, εκείνος είναι ψυχρός και της αρνείται αρχικά γιατί σε όλες τις ταινίες το όνομά της ήταν πάνω από το δικό του» πρόσθεσε.

«Της είπε πως “αν θες να παίξουμε, Αλίκη μου, μαζί, θα μπουν τα ονόματά μας πριν από τον τίτλο. Και των δύο”. Νομίζω, λοιπόν, πως ήταν καθαρά επαγγελματικοί οι λόγοι που αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπόρεσαν να είναι μαζί για πάντα», κατέληξε ο Μάκης Δελαπόρτας.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Αλίκη Βουγιουκλάκη Δημήτρης Παπαμιχαήλ Μάκης Δελαπόρτας

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα