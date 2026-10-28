Ανησυχία για την Μαίρη Σταυρακέλλη: «Είμαι δύο μήνες στο αμαξίδιο», το ατύχημα που είχε σε κατεστραμμένο πεζοδρόμιο - iefimerida.gr

Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές της η ηθοποιός Μαίρη Σταυρακέλλη, όταν αποκάλυψε ότι μετακινείται εδώ και μήνες με αναπηρικό αμαξίδιο.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη Δευτέρα μια ανάρτηση στο λογαριασμό της στο Instagram, με δύο φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται με νάρθηκα στο πόδι της και να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της.



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Η Μαίρη Σταυρακέλλη σε αναπηρικό αμαξίδιο

Η Μαίρη Σταυρακέλλη εξηγεί πώς συνέβη το ατύχημα

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Happy Day», η Μαίρη Σταυρακέλλη, εξήγησε τι της συνέβη και βρέθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Όπως είπε, τραυματίστηκε όταν γύρισε το πόδι της σε ένα κατεστραμμένο πεζοδρόμιο, ενώ κατευθυνόταν σε γύρισμα πριν από δύο, μήνες, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα. Μάλιστα, εξήγησε ότι αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει αμαξίδιο, καθώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί με πατερίτσες.

«Είναι τα πεζοδρόμια στους δήμους της Ελλάδας άθλια. Εγώ πήγαινα για γύρισμα και την πάτησα. Έπαθα μια αρκετά σοβαρή ζημιά…Η αποκατάσταση θέλει πάρα πολύ χρόνο. Γύρισε το πόδι μου σε αυτά τα σπασμένα πεζοδρόμια από τις ρίζες. Είναι η πέμπτη φορά που το παθαίνω, απλώς δεν είχα σπάσει το πόδι…Είμαι δυο μήνες στο αμαξίδιο. Το χρησιμοποίησα γιατί μου ήταν αδύνατο να χρησιμοποιήσω τις πατερίτσες. Δε ξέρω πότε θα μπορέσω να βγάλω τον νάρθηκα», είπε η Μαίρη Σταυρακέλλη.