Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν: Πώς ξέφυγαν από την κατάρα των παιδικών σταρ και έγιναν βασίλισσες της μόδας - iefimerida.gr

Θαυμαστές των δίδυμων αδελφών Όλσεν σοκαρίστηκαν βλέποντας πρόσφατα ένα απόσπασμα του 2004, όπου η Όπρα Γουίνφρεϊ ανακρίνει τα τότε 17χρονα κορίτσια για τη λεπτή σιλουέτα τους, ρωτώντας ευθέως: «Τι νούμερο φοράτε, παρεμπιπτόντως;».

Η άβολη ερώτηση προέκυψε καθώς η Γουίνφρεϊ – μια από τις πιο επιδραστικές παρουσιάστριες στην Αμερική – έφερε στο προσκήνιο μια φήμη που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή, σύμφωνα με την οποία η Μέρι-Κέιτ πάλευε με μια διατροφική διαταραχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την επιθετική φύση της συνέντευξης, η Μέρι-Κέιτ αντιμετώπισε την κατάσταση ψύχραιμα, λέγοντας ότι το να σχολιάζεται η εμφάνισή τους «είναι κομμάτι του χώρου».

Το περιστατικό αποτυπώνει με σαφήνεια το σκληρό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά-αστέρες των περασμένων δεκαετιών, καθώς συχνά εκτίθεντο σε ακραία δημόσια κριτική από μικρή ηλικία.

Η αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας

Βλέποντας σήμερα το ανησυχητικό απόσπασμα, πολλοί θεατές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, παρατηρώντας πόσο άβολα ένιωθαν οι δίδυμες, προσπαθώντας να απαντήσουν σε ένα τόσο προσωπικό ζήτημα που η Μέρι-Κέιτ φημολογούνταν ότι αντιμετώπιζε ιδιωτικά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ίσως, λοιπόν, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι καθώς μεγάλωσαν, οι δίδυμες – που σήμερα είναι 38 ετών – αποφάσισαν να απομακρυνθούν σχεδόν ολοκληρωτικά από τη δημοσιότητα και να εγκαταλείψουν την υποκριτική, επιλέγοντας τον χώρο της μόδας.

Σήμερα, οι Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν εργάζονται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγουν τις συνεντεύξεις και έχουν δημιουργήσει μια πολυτελή αυτοκρατορία μόδας, το brand The Row, αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Στην προσωπική τους ζωή, οι δίδυμες έχουν παντρευτεί και έχουν δημιουργήσει οικογένειες μακριά από τα φώτα, ενώ η μικρότερη αδερφή τους, Ελίζαμπεθ Όλσεν (36 ετών), είναι αυτή που συνεχίζει το όνομα Όλσεν στο Χόλιγουντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την επιτυχία της τηλεόρασης στον κόσμο της μόδας

Οι Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν γεννήθηκαν στο Σέρμαν Όουκς, Λος Άντζελες. Οι γονείς τους ονομάζονυαι Ντέιβιντ και Τζαρνέτ Όλσεν. Εκτός από την Ελίζαμπεθ, έχουν επίσης έναν αδελφό, τον Τρεντ.

Έγιναν διάσημες σε μια ολόκληρη γενιά κοριτσιών μέσα από τις εφηβικές τους ταινίες, όπως τα Winning London, When in Rome και New York Minute. Όμως, η μεγάλη τους επιτυχία ξεκίνησε όταν ήταν μόλις έξι μηνών, με τη συμμετοχή τους στη δημοφιλή σειρά της ABC, Full House (Τρελή Οικογένεια).

Αν και δεν είναι τεχνικά πανομοιότυπες δίδυμες, ενσάρκωσαν από κοινού τον ρόλο της Μισέλ Τάνερ από την ηλικία των εννέα μηνών το 1987, έως το τέλος της σειράς το 1995.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δίδυμες σε μικρή ηλικία πρωταγωνίστησαν στην πετυχημένη σειρά Full House

Το τίμημα της διασημότητας

Στα μεσαία '90s, τα δίδυμα Όλσεν, αν και μόλις οκτώ ετών, είχαν ήδη τεράστια αναγνωρισιμότητα και είχαν δημιουργήσει τη δική τους παραγωγική εταιρεία, Dualstar, μέσω της οποίας κυκλοφόρησαν τις τηλεταινίες τους.

Όταν το Full House ολοκληρώθηκε, τα κορίτσια δεν σταμάτησαν λεπτό, συνεχίζοντας κατευθείαν στην πρώτη τους κινηματογραφική ταινία, το It Takes Two, με συμπρωταγωνιστή τον Στιβ Γκούτενμπεργκ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το υπόλοιπο των ’90s και αρχές 2000s, οι δίδυμες ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο, γυρίζοντας ταινίες για τη Dualstar σε τοποθεσίες όπως η Ρώμη, το Παρίσι, οι Μπαχάμες και το Λονδίνο.

Όταν έκλεισαν τα 18 το 2004, ανέλαβαν ως συμπρόεδροι της Dualstar και επέκτειναν την εταιρεία, λανσάροντας σειρά προϊόντων, όπως αρώματα και είδη σπιτιού.

Όμως, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, η διασημότητα είχε αρχίσει να τις καταπιέζει. Την ίδια περίοδο, οι φήμες για διατροφική διαταραχή της Μέρι-Κέιτ εντάθηκαν, καθώς η δραστική απώλεια βάρους της είχε γίνει αντικείμενο σχολιασμού, οδηγώντας στη δυσάρεστη στιγμή της συνέντευξης με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

Οι δίδυμες Mary-Kate, αριστερά, και Ashley Olsen αγγίζουν το νέο τους αστέρι μετά την τελετή εγκαινίων στο Hollywood Walk of Fame το 2004 / Φωτογραφία: AP Photo/Nick Ut

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Μέρι-Κέιτ Όλσεν και οι φήμες για διατροφική διαταραχή

Η Μέρι-Κέιτ Όλσεν ποτέ δεν επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπιζε διατροφική διαταραχή. Ωστόσο, το 2004, οι δίδυμες αποκάλυψαν ότι η Μέρι-Κέιτ είχε εισαχθεί σε κλινική αποκατάστασης για ένα «ζήτημα υγείας», μόλις μία εβδομάδα μετά τα 18α γενέθλιά τους.

Περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, η ηθοποιός είχε αφήσει να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την εικόνα του σώματός της. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή 48 Hours, είχε δηλώσει:

«Με δουλεύεις; Κοιτάζομαι στον καθρέφτη και σκέφτομαι, ‘Γιατί εσύ (Άσλεϊ) δείχνεις όμορφη και εγώ άσχημη;’», συγκρίνοντας την εμφάνισή της με αυτήν της αδελφής της.

Η Mary-Kate Olsen και η Ashley Olsen προσέρχονται στα Βραβεία Μόδας CFDA 2014 / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2008, η Μέρι-Κέιτ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις φήμες σε συνέντευξή της στο Elle Magazine, αλλά απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οτιδήποτε.

«Νομίζω πως είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι ό,τι κι αν περνά – και δεν λέω αν είναι αλήθεια ή όχι – είναι μέρος του να μεγαλώνεις. Όλοι περνούν δύσκολες στιγμές. Είναι κομμάτι της ζωής».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Το πιο δύσκολο σημείο είναι να φτάσεις στο σημείο να ζητήσεις βοήθεια ή να ανοιχτείς σε άλλους ανθρώπους και να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Δεν θέλω να περάσω τη ζωή μου με τα μάτια κλειστά. Και δεν θέλω να τη ζήσω με κλειστό μυαλό. Θέλω να έχω επίγνωση των πραγμάτων. Προτιμώ να γνωρίζω, παρά να μη γνωρίζω».

Η αόριστη απάντησή της καθόρισε το ύφος της υπόλοιπης συνέντευξης και σηματοδότησε την αρχή της απομάκρυνσής της από τα φώτα της δημοσιότητας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την υποκριτική στην αυτοκρατορία του The Row

Απομακρυνόμενες από τη βιομηχανία του θεάματος, οι δίδυμες Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν ίδρυσαν το πολυτελές fashion brand The Row το 2006.

Η μάρκα, η οποία έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, παράγει ρούχα, υποδήματα, τσάντες και αξεσουάρ, και πλέον πωλείται σε 37 χώρες παγκοσμίως.

Το brand έκανε το ντεμπούτο του με μια capsule συλλογή επτά κομματιών, η οποία περιλάμβανε το «τέλειο» T-shirt, ένα κασμιρένιο φόρεμα, ένα κολάν, καθώς και άλλα διαχρονικά κομμάτια.

Όλα τα items της πρώτης συλλογής εξαντλήθηκαν άμεσα από το Barneys New York, έναν από τους κορυφαίους πολυτελείς retailers της εποχής.

Από εκεί και πέρα, το The Row ακολούθησε ανοδική πορεία, οδηγώντας τις αδερφές να αγοράσουν έναν χώρο στο Παρίσι το 2011, να προσθέσουν στούντιο στο Τραϊμπέκα το 2012 και να επεκταθούν στο Λονδίνο το 2019.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ashley Olsen, αριστερά, και η Mary-Kate Olsen στο φιλανθρωπικό γκαλά του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης το 2019 / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Οι οικονομικές δυσκολίες και η επιστροφή στην κορυφή

Όπως πολλές επιχειρήσεις, το The Row αντιμετώπισε προκλήσεις το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με αναφορές ότι η εταιρεία απέλυσε το μισό προσωπικό της λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Ωστόσο, μέχρι το 2021, η εταιρεία είχε ανακάμψει δυναμικά, με το The Cut να εκτιμά ότι οι ετήσιες πωλήσεις της έφταναν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2023, η οικογένεια πίσω από τον οίκο Chanel απέκτησε μερίδιο στο The Row, το οποίο πλέον αξίζει 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά την τεράστια επιτυχία, οι Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν παραμένουν οι βασικές μέτοχοι της εταιρείας.

Ιδιωτική ζωή: Ένα παρόμοιο low-profile μοντέλο επιτυχίας

Όπως στην επαγγελματική τους πορεία, έτσι και στην προσωπική τους ζωή, οι δίδυμες Όλσεν έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ.

Το 2012, έγινε γνωστό ότι η Μέρι-Κέιτ είχε σχέση με τον Ολιβιέ Σαρκοζί, αδελφό του πρώην Προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Όταν η σχέση τους ξεκίνησε, η Μέρι-Κέιτ ήταν 26 ετών, ενώ ο Ολιβιέ 43 – γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις λόγω της 17χρονης διαφοράς ηλικίας.

Μέρι Κέιτ Όλσεν και Ολιβιέρ Σαρκοζί / Φωτογραφία: Getty Images



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, το ζευγάρι διατήρησε εξαιρετικά ιδιωτική τη σχέση του, με ελάχιστες πληροφορίες να γίνονται γνωστές για τη σχεδόν οκταετή κοινή τους πορεία.

Μέχρι το 2014, η Μέρι-Κέιτ Όλσεν και ο Ολιβιέ Σαρκοζί είχαν αρραβωνιαστεί, και τον Νοέμβριο του 2015 παντρεύτηκαν σε ιδιωτική κατοικία στη Νέα Υόρκη, σε μια μικρή τελετή με περίπου 50 καλεσμένους.

Σύμφωνα με την Page Six, στο πάρτι του γάμου υπήρχαν «μπολ γεμάτα τσιγάρα, και όλοι κάπνιζαν όλο το βράδυ».

Μια σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ελάχιστα είναι γνωστά για τη σχέση του ζευγαριού, καθώς προτίμησαν να την κρατήσουν μακριά από τα μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, αναφορές υποστηρίζουν ότι στις πρώτες τους εξόδους, το ζευγάρι απολάμβανε δείπνα αργά το βράδυ στο Nobu και βόλτες με άλογα στα Hamptons.

Όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν, μια πηγή είχε δηλώσει στο Entertainment Tonight ότι η Μέρι-Κέιτ έλκονταν από την εξωστρεφή προσωπικότητα του Γάλλου επιχειρηματία, ενώ τους ένωνε η κοινή τους εργασιακή ηθική και οι αξίες τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέρι Κέιτ Όλσεν και Ολιβιέ Σαρκοζί ήταν παντρεμένοι για 5 χρόνια

Μια σπάνια δήλωση για τον γάμο της

Σε μια σπάνια συνέντευξη το 2017, η Μέρι-Κέιτ μίλησε για το πώς κατάφερνε να ισορροπεί την επαγγελματική της ζωή με την οικογένειά της.

«Έχω έναν σύζυγο, δύο θετά παιδιά και μια ζωή. Πρέπει να πάω σπίτι και να μαγειρέψω βραδινό. Τα Σαββατοκύριακα ιππεύω. Πρέπει να βρίσκεις κάτι που σε βοηθά να χαλαρώσεις – και αν δεν το έχεις, πρέπει να το αναζητήσεις», είχε δηλώσει στο περιοδικό PORTER της Net-a-Porter.

Η αγάπη της Μέρι-Κέιτ για την ιππασία

Κατά τη διάρκεια της οκταετούς σχέσης τους, οι περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού συνδέονταν με την ιππασία, ένα άθλημα που η Μέρι-Κέιτ αγαπά ιδιαίτερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχεδιάστρια μόδας συμμετείχε σε πολλούς ιππικούς αγώνες, με τον Σαρκοζί να βρίσκεται συχνά στο πλευρό της για να τη στηρίξει.

Το τέλος του γάμου: Το διαζύγιο εν μέσω πανδημίας

Τον Απρίλιο του 2020, έγινε γνωστό ότι η Μέρι-Κέιτ είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Γάλλο μεγιστάνα.

Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, τα δικαστήρια της Νέας Υόρκης δεν δέχονταν αιτήσεις διαζυγίου εκτός αν επρόκειτο για επείγουσα υπόθεση – γεγονός που καθυστέρησε τη διαδικασία.

Με φόντο αναφορές για πικρή διαμάχη περιουσιακών στοιχείων, η Μέρι-Κέιτ Όλσεν ζήτησε επείγουσα δικαστική εντολή για να επιταχυνθεί η διαδικασία του διαζυγίου, καθώς φοβόταν ότι θα εκδιωχθεί από το διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, το αίτημά της απορρίφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι δεν ήταν «ζωτικής σημασίας».



Το ζευγάρι χώρισε μετά από 5 χρόνια έγγαμου βίου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αργότερα, το περιοδικό PEOPLE ανέφερε ότι η βασική αιτία του χωρισμού ήταν ότι το ζευγάρι δεν μπορούσε να συμφωνήσει – ιδιαίτερα στο θέμα της απόκτησης παιδιών.

Ένας πληροφοριοδότης αποκάλυψε: «Πριν από μερικά χρόνια, η απόκτηση παιδιού δεν ήταν προτεραιότητα για εκείνη. Αυτό, όμως, άλλαξε.»

Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2021, με μια πηγή να δηλώνει στο Entertainment Tonight ότι, παρά τη διαμάχη για τα περιουσιακά στοιχεία, το πρώην ζευγάρι κατάφερε να καταλήξει σε μια φιλική συμφωνία.

Η Άσλεϊ Όλσεν έγινε μητέρα χωρίς να το γνωρίζει σχεδόν κανείς

Την ίδια στιγμή, η Άσλεϊ Όλσεν, η οποία είναι εξίσου μυστικοπαθής με την αδερφή της, έγινε μητέρα κρατώντας την εγκυμοσύνη της εντελώς μυστική.

Η σχεδιάστρια μόδας, που είναι παντρεμένη με τον Λούις Άισνερ, καλωσόρισε τον γιο τους, Ότο, το 2023 – προς τεράστια έκπληξη των θαυμαστών της, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα ότι ήταν έγκυος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένδειξη του πόσο απόμακρες έχουν γίνει από τη δημοσιότητα, το Entertainment Tonight αποκάλυψε ότι η Άσλεϊ είχε κρατήσει την εγκυμοσύνη της μυστική ακόμα και από κάποιους κοντινούς της φίλους.

Σύμφωνα με πηγή της εκπομπής, η Άσλεϊ επέλεξε προσεκτικά τα outfits της, ώστε να μην κινήσει υποψίες για την εγκυμοσύνη της.

Ευτυχώς, το χαρακτηριστικό της στυλ – μαύρα, φαρδιά ρούχα – τη βοήθησε να κρύψει αποτελεσματικά την κοιλιά της όταν εμφανιζόταν δημόσια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα ζωή των Όλσεν μακριά από τα φώτα

Ενώ η Άσλεϊ προσαρμόζεται στη μητρότητα, δεν είναι γνωστό αν η Μέρι-Κέιτ έχει σχέση μετά τον χωρισμό της από τον Ολιβιέ Σαρκοζί – και πιθανότατα αυτό ακριβώς επιθυμεί.

Ίσως, η ατάκα της Μέρι-Κέιτ στο περιοδικό PORTER το 2017 συνοψίζει καλύτερα τη σημερινή τους στάση: «Δυσκολευόμαστε να κάνουμε φωτογραφίσεις πια».

Αντίθετα με το πώς κύλησε η καριέρα τους όταν ήταν μικρές, η Μέρι-Κέιτ πρόσθεσε: «Είμαστε πλέον συνηθισμένες να βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά της κάμερας».

Μετά από μια παιδική και εφηβική ηλικία γεμάτη αδιάκοπη προσοχή και εντατική κριτική, τα λόγια της Άσλεϊ για τα social media αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία: «Δεν έχουμε μπει σε αυτόν τον κόσμο… Παραμένουμε αρκετά προστατευμένες».

Απόδραση από τη «κατάρα» των παιδιών-αστέρων

Παρ’ όλο που πολλές πρώην παιδικές σταρ έχουν δυσκολευτεί να βρουν σταθερότητα στην ενήλικη ζωή τους, οι δίδυμες Όλσεν φαίνεται πως κατάφεραν το ακατόρθωτο – ξέφυγαν από την «κατάρα» των child stars και δημιούργησαν μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα μακριά από τις κάμερες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την The Row να έχει εξελιχθεί σε μια από τις κορυφαίες μάρκες πολυτελούς μόδας, οι Μέρι-Κέιτ και Άσλεϊ Όλσεν απέδειξαν πως, κάποιες φορές, η μεγαλύτερη επιτυχία βρίσκεται στην απομάκρυνση από τα φώτα της δημοσιότητας.