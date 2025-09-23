Μαίρη Βυτινάρος: Η αποκάλυψη για το φλερτ από άγνωστο άνδρα -«Είχε πολύ θάρρος αλλά δεν βγήκαμε, ήταν πολύ κοντός» - iefimerida.gr

Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Μαίρη Βυτινάρος σε συνέντευξη που παραχώρησε, μιλώντας για το φλερτ που δέχεται από άνδρες στην Ελλάδα.

Το γνωστό μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», με την ίδια να αποκαλύπτει ότι, ενώ βγαίνει ραντεβού, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ο κατάλληλος για την ίδια άνδρας, με τον οποίο θα ήθελε να πορευτούν παρέα.

Η Μαίρη Βυτινάρος περιέγραψε και ένα πρόσφατο περιστατικό που της συνέβη στην Ελλάδα, όταν ένας άνδρας την προσέγγισε με τη μηχανή του ενώ και η ίδια οδηγούσε, προκειμένου να της ζητήσει το τηλέφωνό της.

Το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι, αν και της άρεσε η εν λόγω κίνηση, και έδωσε τον αριθμό της στον εν λόγω άνδρα, τελικά αποφάσισε να μη βγει μαζί του, καθώς, όπως είπε, «ήταν πολύ κοντός».

Μαίρη Βυτινάρος: Βγαίνω ραντεβού, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου

«Είμαι στην Ελλάδα τους δύο τελευταίους μήνες. Πηγαινοέρχομαι στην Αυστραλία γιατί έχω δουλειές εκεί. Ασχολούμαι ακόμα με το μόντελινγκ και ξεκίνησα να κάνω και τηλεόραση και ασχολούμαι με το τένις, κάνοντας συνεντεύξεις στους top παίκτες το κόσμου. Έχω συζητήσει πράγματα και στην Ελλάδα, αλλά δεν μου έχει κάτσει κάτι καλό ακόμα», ανέφερε αρχικά η Μαίρη Βυτινάρος για όσα κάνει αυτήν την περίοδο στα επαγγελματικά της.

Μιλώντας σε άλλο σημείο της συνέντευξής της για την προσωπική της ζωή, η ίδια αποκάλυψε: «Όλο αυτό το διάστημα που είμαι στην Ελλάδα, έχω βγει ραντεβού, έχω γνωρίσει διάφορα αγόρια, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος που να τον θέλω δίπλα μου και να με στηρίζει. Στον δρόμο με φλερτάρουν. Τις προάλλες ήμουν στο αμάξι μου και ένας άνδρας ήρθε δίπλα μου με τη μηχανή του και μου ζήτησε να κατεβάσω το παράθυρό μου. Μου είπε “είσαι πολύ όμορφη, μπορώ να έχω το κινητό σου;”. Μου άρεσε, γιατί είχε πολύ θάρρος. Του έδωσα τον αριθμό μου, με πήρε, αλλά δεν βγήκαμε, γιατί ήταν πολύ κοντός».