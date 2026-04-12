Σπάνια εμφάνιση των γιων του Μάικλ Τζάκσον -Μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael» στο Βερολίνο - iefimerida.gr

Χιλιάδες θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο την Παρασκευή για την πρεμιέρα της νέας ταινίας για τη ζωή του «βασιλιά της ποπ», «Michael».

Στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας παρευρέθηκαν οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι Τζάκσον, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση.

Τα δύο αδέρφια φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί φορώντας κοστούμια που θύμιζαν το στυλ του διάσημου πατέρα τους.

Ο Πρινς Τζάκσον, αριστερά και o Μπίγκι Τζάκσον στην πρεμιέρα της ταινίας «Michael» στο Βερολίνο, Παρασκευή 10 Απριλίου 2026. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο 29χρονος Πρινς φόρεσε κλασικό μαύρο κοστούμι με κόκκινο πουκάμισο με κουμπιά και μαύρη γραβάτα, θυμίζοντας την εμβληματική εμφάνιση του Μάικλ Τζάκσον στο «Dangerous» το 2002. για την 50η επέτειο της τηλεοπτικής εκπομπής American Bandstand.

Ο αδελφός του, Μπίγκι, 24 ετών, εμφανίστηκε με μαύρο σακάκι με χρυσές ρίγες και ασορτί μαύρο παντελόνι. Στο ένα του χέρι, φορούσε ένα περιβραχιόνιο με φωτογραφία από μια από τις θρυλικές πόζες του πατέρα του.

Όλα τα αδέρδια Τζάκσον έδωσαν το παρών - Θρίαμβος για τον Τζαφάρ Τσάκσον ως «Μάικλ»

Οι αδερφοί του Μάικλ Τζάκσον, Τζάκι, Ζερμέν και Μάρλον Τζάκσον εμφανίστηκαν επίσης στο κόκκινο χαλί.

Μάλιστα, ο γιος του Ζερμέν και ανιψιός του Μάιλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τσάκσον είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Ο ίδιος έχει αποσπάσει θερμότατες κριτικές για την ομοιότητά του με τον θρυλικό καλλιτέχνη και την ερμηνεία του ως Michael.

Η ταινία μάλιστα αναμένεται να είναι μια από τις πιο εμπορικές του είδους της στην ιστορία.

Οι θαυμαστές του εκλιπόντος ποπ σταρ σοκαρίστηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η διάσημη αδελφή του, Τζάνετ, δεν θα είναι πρωταγωνίστρια στη βιογραφική ταινί. Την άλλη αδελφή του Μάικλ Τζάκοσν , Λατόγια υποδύεται η Βρετανίδα ηθοποιός Τζέσικα Σούλα.

Ο θρύλος δεν αμαυρώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε το 2009, σε ηλικία 50 ετών, από υπερβολική δόση προποφόλης, αφού βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Παρά την αθώωσή του το 2005 σε ποινική δίκη - και το γεγονός ότι δεν

καταδικάστηκε ποτέ σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο, ο «βασιλιάς της ποπ» δεν κατάφερε ποτέ να αποκαταστήσει την εικόνα του όσο ήταν ζωντανός.

Η ταινία «Michael» είχε αρχικά ως στόχο να διερευνήσει τον αντίκτυπο των ισχυρισμών στον σταρ, σύμφωνα με το Variety. Ωστόσο, το ένα τρίτο της ταινίας αφαιρέθηκε, αφού οι δικηγόροι του ιδρύματος Τζάκσον συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε μια ρήτρα σε διακανονισμό με έναν από τους κατήγορους του τραγουδιστή που απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά του σε ταινία.

Σε κάθε περίπτωση, οι χιλιάδες θαυμαστές του Μάικλ Τζάκσον που συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο την Παρασκευή για την πρεμιέρα του «Michael» - ανεπηρέαστοι από τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος ανήλικων που συνεχίζουν να στοιχειώνουν τον σταρ - αποδυκνείουν ότι ο θρύλος του σπουδαιότερου κατα πολλούς ποπ καλλιτέχνη, διατηρείται ανεπηρέαστος από κάθε κατηγορία.