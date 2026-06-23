Ο Μάικλ Κέιν «δανείζει» τη φωνή του στην Τεχνητή Νοημοσύνη για μια νέα «Οδύσσεια» - iefimerida.gr

Μια νέα ακουστική έκδοση της Οδύσσειας μόλις κυκλοφόρησε, με τη φωνή του θρυλικού ηθοποιού Μάικλ Κέιν, μόνο που στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τον ίδιο.

Ο 93χρονος Βρετανός σταρ έδωσε επίσημα την άδειά του σε εταιρεία τεχνολογίας ήχου AI προκειμένου να «κλωνοποιήσει» τη χαρακτηριστική φωνή του για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και για μελλοντικά βιβλία και άρθρα.

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η συνεργασία του Κέιν με την εταιρεία ElevenLabs -στα επενδυτικά κεφάλαια της οποίας συμμετέχει και ο ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι- ξεκίνησε από πέρυσι.

Μάικλ Κέιν: «Μια από τις σπουδαιότερες ιστορίες»

«Η Οδύσσεια είναι μια από τις σπουδαιότερες ιστορίες που ειπώθηκαν ποτέ», δήλωσε ο Κέιν. «Για σχεδόν τρεις χιλιετίες, τα θέματά της -η επιμονή, η πίστη, ο πειρασμός και το αιώνιο κάλεσμα της πατρίδας- συγκινούν διαφορετικούς πολιτισμούς και γενιές».

Η νέα αυτή εκδοχή του ομηρικού έπους αποτελεί μια 13ωρη, άκρως κινηματογραφική παραγωγή, η οποία πλαισιώνεται από ένα πλήρες καστ φωνών AI, μουσική και ηχητικά εφέ. Το εντυπωσιακό είναι ότι το όλο εγχείρημα χρειάστηκε μόλις έξι εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Το audiobook διατίθεται ήδη δωρεάν μέσω της εφαρμογής ElevenReader.

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Στο «κύμα» της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν

Η χρονική συγκυρία της κυκλοφορίας δεν είναι τυχαία. Η ElevenLabs επιδιώκει να επωφεληθεί από το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για τη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ο Νόλαν έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με τον Μάικλ Κέιν σε blockbusters όπως η τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη (The Dark Knight) και το Inception. «Πριν δείτε την ταινία, ακούστε το αυθεντικό έπος», ήταν το διαφημιστικό μήνυμα της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το παρασκήνιο για τα δικαιώματα χρήσης

Η ElevenLabs έχει ήδη ανακοινώσει τη σύναψη συμφωνιών για τα δικαιώματα χρήσης της φωνής και της εικόνας με τους διαχειριστές της περιουσίας αρκετών εκλιπόντων αστέρων, όπως οι Τζον Γουέιν, Τζούντι Γκάρλαντ, Σταν Λι και Λόρενς Ολίβιε. Ωστόσο, η πορεία της εταιρείας δεν στερείται εμποδίων, καθώς πρόσφατα προχώρησε σε δικαστικό συμβιβασμό με δύο ηθοποιούς (την Καρίσα Βάκερ και τον Μαρκ Μπόγιετ), οι οποίοι την είχαν κατηγορήσει για παράνομη χρήση των φωνών τους χωρίς σχετική άδεια.