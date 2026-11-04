Εντυπωσιακή εμφάνιση της Μάγκυς Χαραλαμπίδου στην πασαρέλα -Με σούπερ μίνι και ψηλοτάκουνα - iefimerida.gr

«Σέξι και όποιος αντέξει» εμφανίστηκε χθες η Μάγκυ Χαραλαμπίδου σε επίδειξη μόδας στην Athens Fashion Week, η οποία περπάτησε στην πασαρέλα με σούπερ μίνι και ψηλοτάκουνα.

Η δημοφιλής ραδιοφωνική παραγωγός και DJ παργματοποίσε μία εντυπωσιακή εμφάνιση φορώντας ένα σούπερ μίνι φόρεμα του σχεδιαστή Δημήτρη Στρέπκου που αναδείκνυε τα μακριά, καλλίγραμμά πόδια της.

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Στην πασαρέλα, η Μάγκυ Χαραλαμπίδου περπάτησε μαζί με τα άλλα μοντέλα της επίδειξης και τράβηξε τα βλέμματα με το αποκαλυπτικό της ντύσιμο και τη γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία της.

Η ίδια ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το οποίο έντυσε μουσικά με το εμβληματικό τραγούδι «Purple Rain» του Prince και η ανάρτησή της συγκέντρωσε εκατοντάδες likes και κολακευτικά σχόλια.