Μαγειρική σόδα στο πλυντήριο ρούχων; Ναι! Δείτε σε τι χρησιμεύει και πώς να τη χρησιμοποιήσετε σωστά - iefimerida.gr

Σας έχει συμβεί ποτέ να ανοίξετε το πλυντήριο ρούχων για να πάρετε τα φρεσκοπλυμένα σας ρούχα και να σκεφτείτε ότι κάτι δεν πάει καλά;

Σίγουρα, τα ρούχα είναι καθαρά, αλλά δεν έχουν την αίσθηση του φρεσκοπλυμένου.

Οι πετσέτες μπορεί να είναι σκληρές σαν γυαλόχαρτο και το πλυντήριο να μυρίζει μούχλα. Κι όμως, χρησιμοποιήσατε απορρυπαντικό και μαλακτικό ρούχων. Αρα τι μπορεί να πήγε στραβά;

Ειδικοί αναφέρουν απλά ότι δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, ούτε ένα διαφορετικό αρωματικό απορρυπαντικό αλλά λίγη... σόδα.

Αρκεί να γνωρίζετε ακριβώς σε τι χρησιμεύει και ποια είναι η σωστή δοσολογία, γιατί, όχι, δεν υποκαθιστά το απορρυπαντικό και, ναι, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Σε τι βοηθά η μαγειρική σόδα στο πλυντήριο ρούχων﻿

Η μαγειρική σόδα δεν καθαρίζει από μόνη της, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να δράσει καλύτερα το απορρυπαντικό: οι λεκέδες και η βρωμιά αφαιρούνται πιο εύκολα και χρειάζεται λιγότερο απορρυπαντικό. Ταυτόχρονα, η μαγειρική σόδα βοηθά να μαλακώσουν τα υφάσματα βοηθώντας τις πετσέτες και τα σεντόνια να μην χάνουν την αρχική, μαλακή, υφή τους.

Επιπλέον εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Διώχνει τις μυρωδιές του ιδρώτα και της μούχλας εξουδετερώνοντάς τις.

Όσον αφορά τα άλατα η μαγειρική σόδα μπορεί να περιορίσει εν μέρει τον σχηματισμό επικαθίσεων, αλλά δεν είναι πραγματικό αφαλατικό. Για να διαλύσετε τα υπάρχοντα άλατα, θα χρειαστείτε όξινα προϊόντα, όπως ξίδι ή κιτρικό οξύ.

Πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά: δόσεις, πού να το τοποθετήσετε, πότε λειτουργεί καλύτερα

Χρυσός κανόνας: η μαγειρική σόδα είναι ενισχυτικό, όχι απορρυπαντικό. Συνεχίστε λοιπόν να χρησιμοποιείτε το συνηθισμένο σας απορρυπαντικό, ίσως μειώνοντας ελαφρώς την ποσότητα.

Για ένα φορτίο περίπου 5 κιλών:

- προσθέστε μια γεμάτη κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, περίπου 25 γρ., στον κάδο ή στη θήκη απορρυπαντικού·

- επιλέξτε ένα πρόγραμμα μεταξύ 30 και 60 °C.

Για αθλητικά ρούχα ή ρούχα που μυρίζουν πολύ:

- μία κουταλιά της σούπας στο πλύσιμο, όπως παραπάνω·

- μία δεύτερη κουταλιά της σούπας στο τελευταίο ξέβγαλμα, στη θήκη μαλακτικού ρούχων, εάν θέλετε ενίσχυση κατά των οσμών.

Αν έχετε ένα πλυντήριο ρούχων 7-8 κιλών και το γεμίσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και δύο κουταλιές της σούπας συνολικά. Οποιαδήποτε επιπλέον ποσότητα είναι περιττή και διατρέχετε τον κίνδυνο να δημιουργηθούν αλκαλικά υπολείμματα στα υφάσματα.

Πού να βάλετε τη σόδα:

- στον κάδο αν θέλετε να εστιάσετε σε οσμές και βρωμιά, σε άμεση επαφή με τα ρούχα·

- στη θήκη απορρυπαντικού αν χρησιμοποιείτε μεγάλους ή οικονομικούς κύκλους και προτιμάτε να διαλύεται σταδιακά·

- στη θήκη μαλακτικού ρούχων, αλλά μόνο όταν το χρησιμοποιείτε αντί για μαλακτικό ρούχων.

Μαγειρική σόδα ως καθαριστικό του πλυντηρίου﻿

Το ίδιο το πλυντήριο ρούχων επωφελείται από τη μαγειρική σόδα, ειδικά αν έχει δυσάρεστες οσμές. Μία φορά κάθε ένα ή δύο μήνες, είναι απαραίτητο να κάνετε μια πλύση με σόδα:

- ρίξτε 100-150 γρ. μαγειρικής σόδας απευθείας στον άδειο κάδο.

- βάλτε το πλυντήριο να κάνει έναν μεγάλο κύκλο σε υψηλή θερμοκρασία.

- αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη μετά το πλύσιμο, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό του.

Για τα λάστιχα και το συρτάρι απορρυπαντικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διάλυμα από ζεστό νερό και μαγειρική σόδα, να σκουπίσετε με ένα πανί και στη συνέχεια να ξεπλύνετε.

Προφυλάξεις, περιορισμοί και συχνές αμφιβολίες

Η μαγειρική σόδα δεν είναι κατάλληλη για όλα τα ρούχα. Αποφύγετε τη χρήση της σε μαλλί, μετάξι και πολύ ευαίσθητα υφάσματα: αυτές οι ίνες είναι ευαίσθητες και μπορεί να φθαρούν με την πάροδο του χρόνου. Να είστε προσεκτικοί και με ορισμένα συνθετικά υφάσματα. Να διαβάζετε πάντα τις ετικέτες.

Επίσης, αν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα σόδας, τα αλκαλικά υπολείμματα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος. Εάν παρατηρήσετε κνησμό ή ξηρότητα, μειώστε την ποσότητα και κάντε ένα έξτρα ξέπλυμα στα ρούχα.

Μερικές απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαγειρική σόδα μόνη της αντί για απορρυπαντικό; Για πολύ λερωμένα ρούχα, όχι, δεν είναι αρκετό.

- Θα καταστρέψει το πλυντήριο ρούχων σας; Αν χρησιμοποιηθεί στις σωστές δόσεις, όχι. Μάλιστα, βοηθάει λίγο στη συντήρηση. Το σημαντικό είναι να μην το παρακάνετε.

- Είναι κατάλληλη η μαγειρική σόδα από το σούπερ μάρκετ; Ναι, αν είναι καθαρό διττανθρακικό νάτριο.

Συνοψίζοντας με την σόδα έχετε πιο φρέσκα ρούχα, λιγότερες οσμές, ένα πλυντήριο ρούχων που λειτουργεί πιο ομαλά και μια ελαφρώς πιο οικολογική διαδικασία πλυσίματος των ρούχων.

