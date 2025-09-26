Η κόρη της Μαντόνα, Λούρδη σε μία ακόμη τολμηρή εμφάνιση -Το φόρεμα με το αποκαλυπτικό σκίσιμο που επέλεξε - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη κόρη της Μαντόνα, η Λούρδη Λεόν, έκλεψε τις εντυπώσεις στο σόου του Roberto Cavalli στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με ένα τολμηρό φόρεμα που ανέδειξε την σιλουέτα της.

Το μαύρο φόρεμα είχε τιράντες τύπου halter-neck, ένα τολμηρό άνοιγμα στη μία πλευρά και σκίσιμο στο μηρό που αποκάλυπτε τα μακριά της πόδια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά statement βραχιόλια και σκουλαρίκια, μαύρες γόβες στιλέτο και μια τσάντα σε μαύρο και χρυσό.



Η 28χρονη Λούρδη λατρεύει να πειραματίζεται με το στιλ και συχνά τραβά τα φώτα της δημοσιότητας με τις εκκεντρικές της εμφανίσεις. Είναι επίσης μοντέλο και έχει περπατήσει σε πασαρέλες για τη Ριάνα, τον Luis de Javier και τον οίκο Versace, ενώ έχει εμφανιστεί σε καμπάνιες για τους Marc Jacobs, Stella McCartney και Swarovski.



Μαντόνα: «Η Λούρδη έχει περισσότερα ταλέντα από εμένα»

Η διάσημη μητέρα της έχει δηλώσει στη Vogue ότι θα ήθελε η κόρη της να αξιοποιήσει περισσότερο τα αδιαμφισβήτητα ταλέντα της. ««Ζηλεύω αφάνταστα γιατί είναι απίστευτη σε ό,τι κι αν κάνει – είναι καταπληκτική χορεύτρια, εξαιρετική ηθοποιός, παίζει πιάνο υπέροχα, είναι πολύ καλύτερή μου στον τομέα του ταλέντου» είχε πει η Μαντόνα.

«Αλλά έχει την ίδια φιλοδοξία που έχω εγώ; Όχι. Όμως εκείνη έχει μητέρα, ενώ εγώ όχι. Εκείνη μεγάλωσε με χρήματα, ενώ εγώ όχι. Οπότε όλα θα είναι διαφορετικά. Αλλά τι μπορώ να κάνω; Δεν μπορώ να το σκέφτομαι συνέχεια. Απλώς πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ».

Παρά το γεγονός ότι κάποτε είχε χαρακτηρίσει τη Μαντόνα ως «control freak», η Λούρδη παραδέχτηκε ότι με τον καιρό έμαθε να εκτιμά τη μοναδική επιρροή της μητέρας της στην ποπ μουσική.

«Η εμπειρία μου με τη μουσική της μητέρας μου έχει αλλάξει πολύ όσο μεγαλώνω, γιατί όλο και περισσότερο μπορώ να αναγνωρίσω πόσο επιδραστική και καταπληκτική είναι αυτή η γυναίκα, και πόσο έχει ενδυναμώσει άλλες γυναίκες και υπήρξε πάντα μπροστά από την εποχή της», είπε στο Interview Magazine. Και συνέχισε: «Δεν το είχα καταλάβει πλήρως μέχρι που συνειδητοποίησα τη σημασία της ενδυνάμωσης και το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα. Είναι πιθανότατα η πιο σκληρά εργαζόμενη που έχω δει ποτέ. Δυστυχώς, αυτό δεν το κληρονόμησα. Κληρονόμησα τα θέματα ελέγχου της, αλλά όχι την εργασιακή της ηθική.»