Η Λουκία Παπαδάκη για το μεγάλωμα των παιδιών: Γυρνάω πίσω και σκέφτομαι και λέω «Παναγία μου, πώς το κάνουμε αυτό;» - iefimerida.gr

Ως τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της χαρακτήρισε το μεγάλωμα του γιου της η Λουκία Παπαδάκη, επισημαίνοντας πως ήταν κάτι που το επέλεξε συνειδητά.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Λουκία Παπαδάκη χαρακτηρίζει το μεγάλωμα του γιου της ως τη μεγαλύτερη περιπέτεια, μια συνειδητή επιλογή. Παρά τις δυσκολίες και την απόγνωση, το αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου είναι μια μαγική και συγκλονιστική διαδικασία.

Η ηθοποιός αναφέρεται στις πρακτικές δυσκολίες του να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος, τονίζοντας πως αυτά τα εμπόδια είναι πολύ σημαντικά και δεν ξεπερνιούνται εύκολα, καθώς εκατομμύρια γυναίκες αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις καθημερινά.

Συγκρίνοντας την κατάστασή της με γυναίκες σε εμπόλεμες ζώνες ή σε συνθήκες φτώχειας, υπογραμμίζει την ευημερία και την ειρήνη που επικρατεί εδώ. Οι δυσκολίες μας είναι καθημερινές, χωρίς την αγωνία για την επιβίωση.

Ο καταιγισμός πληροφοριών της εποχής μάς αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα. Η ηθοποιός προτρέπει να αναγνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες μας είναι συχνά ασήμαντες σε σύγκριση με τα σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν αλλού.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκύπτουν, ωστόσο χαρακτήρισε μαγικό το γεγονός ότι από την όλη διαδικασία βγαίνει ένας καινούργιος άνθρωπος.

Παράλληλα επισήμανε το φαινόμενο της εποχής όπου επικρατεί ένας καταιγισμός πληροφοριών που αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά προβλήματα της ζωής.

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Λουκία Παπαδάκη: «Είμαι τολμηρός άνθρωπος. Δοκιμάζω πράγματα»

Η Λουκία Παπαδάκη φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» και όταν ρωτήθηκε ποια θεωρεί πως είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής της, απάντησε: «Είμαι περιπετειώδης άνθρωπος. Είμαι τολμηρός άνθρωπος. Δοκιμάζω πράγματα. Βουτάω. Ήθελα δεν ήθελα, είπα το "ναι" συνειδητά στο μεγάλωμα του γιου μου. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη περιπέτεια από το να μεγαλώνεις παιδιά. Και δεν το λέω ως κλισέ. Γυρνάω πίσω και σκέφτομαι και λέω “Παναγία μου, πώς το κάνουμε αυτό;”. Όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη. Πώς το κάνουμε; Δεν είναι συνειδητό. Είναι μαγική περιπέτεια. Έχει όλα τα στοιχεία της απογνώσεως και του αδιεξόδου, αλλά έχει ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Βγαίνει ένας καινούργιος άνθρωπος».

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«Έχουμε και ειρήνη και ευημερία»

Στη συνέχεια η ηθοποιός προχώρησε σε μια σύγκριση με τις γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες: «Είναι πιο δύσκολο όταν μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος σου, κυρίως σε πρακτικά πράγματα. Αυτά τα πρακτικά, τα οποία νομίζει κανένας ότι ξεπερνιούνται, δεν ξεπερνιούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Εκατομμύρια γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες. Σε βαρύτατες συνθήκες. Και η μοναδική τους αποστολή είναι αυτή. Να προστατέψουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

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Τουλάχιστον εμείς ή όποιες γυναίκες σε χώρες ειρήνης και ευημερίας, γιατί έχουμε και ειρήνη και ευημερία. Δεν ακούγεται έτσι, αλλά έτσι είναι. Γιατί δεν ξέρουμε καθόλου το πώς είναι το ανάποδο. Είναι απλώς δυσκολίες καθημερινότητας. Δεν έχουμε αγωνία για τη ζωή μας. Δεν έχουμε αγωνία για το αν θα επιβιώσει το παιδί μας ένα 24ωρο ή αν θα το πάρει κάποιος να το σφάξει ή αν θα έχει να φάει για μέρες ή αν θα έχει νερό να πιει».

«Τα σοβαρά είναι αλλού»

Τέλος η Λουκία Παπαδάκη τόνισε πως οι άνθρωποι «καμία φορά ξεχνιόμαστε στον μικρόκοσμό μας. Στον κόσμο που ζούμε και σε αυτή τη λαίλαπα πληροφοριών και τσιτάτων που κολλιούνται πάνω μας ασυναίσθητα, καλό είναι κάποια στιγμή να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και να λέμε “Έι, αυτά δεν είναι προβλήματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Τα σοβαρά είναι αλλού"».

