Σε τι χρησιμεύουν οι λωρίδες υφάσματος στις πετσέτες μπάνιου - iefimerida.gr

Απαλές και αφράτες, μεγάλες ή μικρές, με σχέδια ή μονόχρωμες. Οι πετσέτες μπάνιου συνήθως διαθέτουν μια λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου ασήμαντη: Έχουν μια υφασμάτινη «ταινία» στα άκρα τους.

Αυτό το χαρακτηριστικό δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο, ή ένας τρόπος για να σπάσει η μονοτονία της πετσέτας. Εξυπηρετεί έναν πρακτικό σκοπό: εμποδίζει το ύφασμα να ξεφτίσει με την πάροδο του χρόνου. Συνεπώς, βελτιώνει τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα της πετσέτας, βοηθώντας την να διατηρήσει το σχήμα της σε κάθε πλύση, διατηρώντας παράλληλα τις ίνες σφιχτά δεμένες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, όταν διπλώνουμε τις πετσέτες, χρησιμεύει τόσο ως οδηγός, τόσο στην όραση όσο και στην αφή, με αποτέλεσμα μια πιο τακτοποιημένη εμφάνιση στο ντουλάπι. Ορισμένες μάρκες λευκών ειδών «παίζουν» με αυτή τη λωρίδα, τονίζοντάς τη ή ακόμα και χρησιμοποιώντας πολλές, για να ενισχύσουν τόσο την αισθητική όσο και την πρακτικότητα. Τέλος, οπτικά, οι πετσέτες που είναι διακοσμημένες με αυτό τον τρόπο, προσφέρουν μια πολυτελή εμφάνιση που είναι πολύ ευχάριστη στο μάτι.

Πώς να φροντίζετε τις πετσέτες μπάνιου

Για να διατηρήσετε τις πετσέτες σας απαλές και αφράτες, συνιστάται να προσέχετε τη θερμοκρασία πλύσης. Δεν χρειάζεται να φτάσετε τους 60°C: ένα πρόγραμμα στους 40°C είναι απολύτως αρκετό. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες μπορούν να καταστρέψουν τις ίνες των υφασμάτων. Αντί να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό και μαλακτικό ρούχων, τα οποία τείνουν να φράζουν τις ίνες και να μειώνουν την απορροφητικότητα των πετσετών με την πάροδο του χρόνου, μπορείτε να προσθέσετε δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και 20 ml λευκό ξύδι απευθείας στον κάδο του πλυντηρίου μαζί με τις πετσέτες.

Αν δεν σας αρέσει η μυρωδιά του ξιδιού, μπορείτε να ψεκάσετε τις πετσέτες με νερό στο οποίο έχετε προσθέσει μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο (για παράδειγμα, λεβάντα ή ευκάλυπτο). Αν πρόκειται να βάλετε τις πετσέτες στο στεγνωτήριο, θυμηθείτε να προσθέσετε μια μπάλα του τένις στον κάδο για να τις διατηρήσετε αφράτες. Δεν έχετε στεγνωτήριο; Κανένα πρόβλημα: χρησιμοποιήστε τον ατμό από το σίδερο σας, κρατώντας τον λίγα εκατοστά μακριά από το ύφασμα. Ωστόσο, αποφύγετε να τοποθετείτε το σίδερο απευθείας πάνω στις πετσέτες, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στις ίνες.