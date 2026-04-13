Λόρεν Σάντζες: «Θα έκανα παιδί με τον Τζεφ Μπέζος, αύριο κιόλας» -Τι απαντά στις φήμες για φλερτ με τον Ντι Κάπριο - iefimerida.gr

Η Λόρεν Σάντσεζ έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη για την σχέση της με τον σύζυγο της, Τζεφ Μπέζος, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως τον καλύτερό της φίλο.



Η 56χρονη κυρία Μπέζος – η οποία έχει ήδη 3 παιδιά από προηγούμενες σχέσεις της - δήλωσε μάλιστα ότι δεν θα δίσταζε να κάνει άλλο ένα μωρό με τον ιδρυτή της Amazon, «αύριο κιόλας».

«Θα αποκτούσα άλλο ένα αύριο. Αύριο», είπε στους New York Times ενθαρρύνοντας την δημοσιογράφο να αποκτήσει άλλο ένα παιδί.

Ο 62χρονος Τζεφ Μπέζος, εν τω μεταξύ, είναι πατέρας επτά παιδιών.

Εχει 3 γιους και μια κόρης με την πρώην σύζυγό του, Μακένζι Σκοτ, για την οποία είναι εξαιρετικά διακριτικός και «κλειστός» στις συνεντεύξεις του.

Επίσης, έχει μία υιοθετημένη κόρη και τρία θετά παιδιά.



«Με τον Ντι Κάπριο είμαστε απλά φίλοι – Τον ξέρω από 25 χρονών»

Η Σάντσες μίλησε επίσης για τη σχέση της με τον Μπέζος, τον οποίο παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2025 σε μια τελετή γεμάτη λάμψη και χλιδή, στη Βενετία της Ιταλίας.

«Μιλώ για τα πάντα μαζί του. Ο Τζεφ είναι ο καλύτερός μου φίλος και δεν το λέω αυτό ελαφρά τη καρδία» είπε χαρακτηριστικά.

Η κα Μπέζος αναφέρθηκε ακόμα στους διάσημους φίλους της, όπως η Κρις Τζένερ – για την οποία γράφτηκε ότι «ήταν σαν δίδυμες» στο πάρτι των Όσκαρ, λόγω των ίδιων αισθητικών επεμβάσεων στο π΄ροσωπό τους.

Επιπλέον, σχολίασε και τις τελευταίες φήμες για ερωτική σχέση (ή έστω φλερτ) με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, σημειώνοντας: «Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται σαν να είναι ο νέος μου φίλος. Όχι, ξέρω τον Λίο από τότε που ήμουν 25. Είκοσι πέντε!».

Οι ψίθυροι ότι «κάτι τρέχει» με την Σάντζες και τον Ντι Κάπριο ξεκίνησαν το 2021, όταν εκείνη ήταν ακόμα μνηστή του Τζεφ Μπέζος, από ένα viral βίντεο που έδειχνε την Λόρεν να φλερτάρει με τον διάσημο ηθοποιό στο Art+Film Gala του Μουσείου Τέχνης του Λος Άντζελες (LACMA.

Τέτοια αντίστοιχα περιστατικά σημειώνονταν κατά καιρούς σε λαμπερές εκδηλώσεις και έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με αποκορύφωμα μία συνάντηση που είχαν Σάντζες - Ντι Κάπριο τον Μάιο του 2025, σε γκαλά

λίγο πριν την τελετή λήξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Ο σταρ συνοδευόταν από το 26χρονο μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι, όταν η σύντροφος του Μπέζος του έδωσε ένα αμήχανο φιλί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τσερέτι.﻿