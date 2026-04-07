Ο λόγος που ο Γιάννης Βογιατζής δεν επιστρέφει στο θέατρο: «Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό» - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Βογιατζής έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, μίλησε για το θέατρο, για το μυστικό της μακροζωίας, αλλά και για το αν νοσταλγεί το παρελθόν.

Ο εμβληματικός ηθοποιός μοιράστηκε τον φόβο του να ανέβει ξανά στη θεατρική σκηνή, καθώς θεωρεί πως η μεγάλη συγκίνηση θα έκανε κακό στην υγεία του. Όπως ανέφερε το θέατρο ήταν όλη του η ζωή. Οι σκέψεις του πριν κοιμηθεί και μόλις ξυπνούσε στρέφονταν γύρω από αυτό.



Γιάννης Βογιατζής: «Εγώ δεν έπαιζα εντός εισαγωγικών, δεν υποκρινόμουν»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό HELLO! ο Γιάννης Βογιατζής μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για το αν θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή του θεάτρου, με τον ίδιο να απαντά αρνητικά: «Όχι, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω. Θα συγκινηθώ πάρα πολύ και ίσως αυτό μου κάνει κακό. Γιατί εγώ δεν έπαιζα εντός εισαγωγικών, δεν υποκρινόμουν. Ζούσα την κατάσταση. Το μυστικό της τέχνης, της οιασδήποτε τέχνης, είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια. Η αλήθεια σώζει», είπε χαρακτηριστικά.

«Η ζωή μου ήταν το θέατρο. Ήταν η αρχή, η μέση και το τέλος μου! Με το θέατρο κοιμόμουν, με το θέατρο ξυπνούσα. Δηλαδή, με τους ρόλους που κάθε επόμενη ημέρα είχα να παίξω, να εκτελέσω, να βιώσω, είτε στο κινηματογραφικό πανί είτε στη σκηνή», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Βογιατζής με την Άννα Φόνσου σε τιμητική εκδήλωση στο Π. Φάληρο

«Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα η ζωή»

Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός διευκρίνισε ότι δεν νοσταλγεί το παρελθόν, δηλώνοντας πολύ ικανοποιημένος από την πορεία της ζωής του: «Δεν κοιτάζω το παρελθόν. Παίρνω τη ζωή όπως έρχεται. Μου φέρθηκε πολύ όμορφα η ζωή. Έφερα στον κόσμο έναν υπέροχο γιο, είχα μια οικογένεια πολύ σωστή και αληθινή - και, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτό», τόνισε.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βογιατζής κλήθηκε να μοιραστεί το δικό του μυστικό μακροζωίας: «Δεν κάπνιζα, δεν έπινα και δεν είχα ένοχη συνείδηση. Αγαπούσα όλους τους ανθρώπους. Δεν μίσησα ποτέ κανέναν. Καμιά φορά και τώρα μου λένε ''αυτός έλεγε για σένα.'' και απαντώ ''ας έλεγε''. Δεν με ενδιαφέρει», επεσήμανε.

